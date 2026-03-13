Panamá espera que china COSCO vuelva a utilizar puerto ubicado cerca del Canal

El Gobierno de Panamá dijo el viernes ⁠que espera que el conglomerado chino de transporte marítimo y logística COSCO Shiping vuelva a prestar sus servicios desde el puerto de Balboa, ubicado en ⁠la entrada a la vía interoceánica por ⁠el océano Pacífico.

COSCO Shipping suspendió sus operaciones en la terminal varios días después de que la Corte Suprema declaró inconstitucionales los contratos de concesión de Panama Ports Company (PPC), una filial de la hongkonesa CK Hutchison, para operar dos puertos, uno de ellos el de Balboa.

"El tema de COSCO realmente nos ha tomado un poco de sorpresa. Toda la carga es importante, y ciertamente la carga de COSCO es importante para nosotros, para Panamá, y esperamos que reconsideren obviamente esa decisión de no utilizar el puerto de Balboa", dijo a periodistas el ministro para Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza, en un acto gubernamental.

El funcionario afirmó que no iba a conjeturar sobre el motivo de la medida, al ser consultado si considera que es una represalia por haber cancelado el contrato de PPC. "No quiero especular", dijo.

Icaza dijo que Balboa maneja carga de contenedores de distintas navieras y que Maersk es uno de los usuarios principales, aspecto que fue considerado por el Gobierno para contratar ⁠de manera temporal a APM Terminals, filial del ⁠grupo naviero danés, para que ⁠opere el puerto, cuando se terminó la concesión anterior.

"Esperamos que eventualmente regrese al puerto ⁠de Balboa", agregó Icaza, remarcando que la compañía china representa el 4% de la carga que se trasborda en Balboa.

La medida de COSCO, confirmada por Reuters, fue conocida luego que medios locales publicaran un aviso enviado por la empresa a sus clientes en el que pedía que los contenedores vacíos debían ser devueltos a la Terminal Internacional de Manzanillo o a la Terminal de Contenedores ⁠de Colón, ambas en la provincia de Colón, en el Atlántico.

COSCO no ha respondido a varias solicitudes de Reuters para conocer más detalles sobre su decisión.

rrg