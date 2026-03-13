Fin de semana con calor extremo y lluvias en México; nuevo frente frío ya se acerca

El clima en el país durante este fin de semana estará marcado por un contraste entre lluvias en varias regiones y una persistente ola de calor en el occidente y sur del país, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Diversos sistemas atmosféricos -entre ellos canales de baja presión, una línea seca en el norte y la aproximación de un nuevo frente frío- influirán en las condiciones meteorológicas entre este viernes 13 y el domingo 15 de marzo.

Lluvias y tormentas en el sureste y centro del país

Durante el fin de semana, canales de baja presión combinados con inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias y chubascos en el noreste, occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sureste:

Lluvias fuertes: Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán

Chubascos: Guerrero, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz

Lluvias aisladas: Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Tamaulipas y Tabasco

Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, deslaves o incremento en niveles de ríos en zonas vulnerables.

Persistirá la ola de calor en varios estados

Al mismo tiempo, continuará una onda de calor que afectará principalmente el occidente y sur del país.

Los estados con mayor impacto serán:

Durango (oeste)

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit (oeste)

Jalisco (sur y suroeste)

Colima (este)

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (centro y sur)

Oaxaca (sur y este)

En algunas zonas del país se prevén temperaturas máximas de hasta 40 a 45 grados Celsius, especialmente en regiones de Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

Vientos fuertes y tolvaneras en el norte

Otro de los fenómenos relevantes será el establecimiento de una línea seca sobre Coahuila, la cual interactuará con la corriente en chorro subtropical.

Esto podría provocar vientos fuertes y posibles tolvaneras en estados del norte, incluyendo Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, se prevé un evento de surada en el noreste y Veracruz, con rachas de viento que podrían intensificarse en algunas regiones.

Nuevo frente frío se aproxima al país

El SMN anticipa que durante la noche del domingo ingresará un nuevo sistema frontal (frente frío número 41) por el norte y noreste de México.

Este sistema interactuará con corrientes en chorro y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que generará:

-Vientos fuertes en el norte y noreste

-Lluvias y chubascos en Tamaulipas

-Un descenso de temperatura que se extenderá durante los primeros días de la próxima semana.

En los días posteriores, el frente frío podría intensificar las lluvias en estados del Golfo de México y el sureste.