Planta de BYD en Brasil consigue 100,000 pedidos de exportación para Argentina y México

La planta brasileña del fabricante de automóviles ⁠chino BYD ya ha recibido pedidos de exportación por un total de 100,000 vehículos para Argentina y México, ⁠informaron ejecutivos el viernes, en ⁠el marco de la expansión de las operaciones de la compañía en Latinoamérica.

Los pedidos comprenden 50,000 vehículos para Argentina y 50,000 para México, declaró Stella Li, directora de BYD Americas, en un evento en Río de Janeiro.

La fábrica de Camaçari, situada en el noreste del estado de Bahía, tiene una capacidad de producción anual de 150,000 vehículos, con planes para ampliarla por fases hasta alcanzar las 600,000 unidades.

La planta fabrica los modelos Dolphin Mini, King y Song Pro.

BYD vendió alrededor de 113,000 coches en Brasil el año pasado, lo que lo convierte en el mayor mercado de la compañía fuera de China, según la asociación de concesionarios de automóviles Fenabrave.

Nueva inversión para centro de investigación

BYD también anunció ⁠el viernes que construirá un ⁠centro de investigación en Río ⁠de Janeiro con una inversión de 300 millones de reales (56,4 ⁠millones de dólares).

Se prevé que la construcción comience este año y concluya en 2028, e incluirá infraestructura para probar la velocidad, la potencia, la resistencia y el rendimiento de los vehículos.

Según Li, la instalación generará datos en condiciones tropicales para desarrollar y adaptar tecnologías ⁠a los mercados en los que opera BYD.

rrg