Coparmex condiciona el éxito económico de México en 2026 a la certeza, el empleo y el crecimiento

Querétaro, Qro. El Producto Interno Bruto (PIB) del país podría crecer alrededor de 1.5% en el 2026, lo que resulta insuficiente, señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

Este año, ahondó, estará marcado por tres condiciones: el crecimiento económico, la generación de empleo y la certeza.

“Las estimaciones hablan de 1.5% del PIB para el 2026; me parece que es insuficiente y estamos iniciando, es decir, no vamos ni a la mitad de año, por eso creemos que va a ser un año marcado por esas tres condiciones, la certeza, crecimiento económico y la generación del empleo formal”, declaró.

Un elemento que dará certeza al sector privado es la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La confederación tiene confianza en que la revisión seguirá su curso y se renovará el acuerdo, dada la fuerte integración comercial que existe entre las economías de los tres países.

“Están estas consultas que es muy importante y sí consideramos que es un T-MEC que se va a revisar, no sabemos bien bajo qué condiciones, pero sí hay la confianza de que se renueve este tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá”, expresó.

El empresario planteó que el país atraviesa por un estancamiento económico, tras registrar un bajo avance en el 2025 y un descenso en los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); subrayó que el país no está generando el empleo necesario y estimó que únicamente se genera 23% del empleo formal que demanda el mercado laboral.

“Estamos generando insuficientes empleos formales que necesita el país, generamos 23% del empleo formal que requiere el país, 1.2 millones de jóvenes acceden al mercado laboral cada año y si ese 23% le quitas los trabajadores de las plataformas -que eran trabajos que ya existían, se convirtieron formales- nos queda que generamos solamente 6% el año pasado”, expresó.

De igual manera añadió que el país tiene una ventana de oportunidades con la relocalización de las cadenas de suministros, pero es necesario capitalizarlas; y para ello pidió garantizar la seguridad, la certeza jurídica y la energía.

“Mexico tiene enorme oportunidad, (…) de cara al nearshoring, que es la relocalización de las cadenas de suministro ante nuestro gran socio comercial que es Estados Unidos, tenemos que ser capaces de capitalizar. Tenemos un gran plan, ambicioso —que es el Plan México, con los polos de desarrollo— pero esto se va a dar en tanto como país seamos capaces de trabajar en seguridad, certeza jurídica y energía”, indicó.

Al visitar Querétaro, el dirigente se pronunció en contra de la reforma electoral y del llamado "Plan B", al considerar que no es pertinente ante el estancamiento económico y la incertidumbre tanto externa como interna que enfrenta el país.