Jornada 11 del Clausura 2026: horarios y dónde ver todos los partidos de la Liga MX

La Liga MX entra en una fase clave del Clausura 2026 con la disputa de la Jornada 11, una fecha que podría empezar a perfilar a los equipos que se encaminan directo a la Liguilla y a los que buscarán mantenerse en la pelea por el Play-In.

El calendario presenta duelos con historias interesantes, desde el buen momento de Toluca, la fortaleza de Tigres en casa, el clásico capitalino entre Pumas y Cruz Azul y el intento de América por mantener su dominio sobre Mazatlán.

A continuación, te contamos los horarios, dónde ver cada partido y el contexto de los encuentros.

Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 11

Puebla vs. Necaxa

13 de marzo | 19:00 horas

Estadio Cuauhtémoc

Dónde ver: Canal 7 | FOX ONE

Juárez vs. Monterrey

13 de marzo | 21:00 horas

Estadio Olímpico Benito Juárez

Dónde ver: Canal 7 | FOX ONE

Atlético de San Luis vs. Pachuca

14 de marzo | 17:00 horas

Estadio Libertad Financiera

Dónde ver: ESPN | Disney+ | VIX

Chivas vs. Santos

14 de marzo | 17:07 horas

Estadio Akron

Dónde ver: Prime Video

Tigres vs. Querétaro

14 de marzo | 17:00 horas

Estadio Universitario

Dónde ver: FOX ONE

León vs. Tijuana

14 de marzo | 19:00 horas

Estadio León

Dónde ver: FOX ONE

Toluca vs. Atlas

14 de marzo | 19:00 horas

Estadio Nemesio Diez

Dónde ver: Canal 5 | TUDN | VIX

Pumas vs. Cruz Azul

14 de marzo | 21:10 horas

Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver: Canal 5 | TUDN | VIX

América vs. Mazatlán

15 de marzo | 19:00 horas

Estadio Ciudad de los Deportes

Dónde ver: Canal 5 | TUDN | VIX

Lo destacado de la jornada 11

Toluca busca mantener su racha positiva

Uno de los equipos más sólidos del torneo ha sido Toluca, que llega invicto y con cinco victorias consecutivas. En el Estadio Nemesio Diez enfrentará al Atlas en el duelo número 150 entre ambos clubes.

Los rojinegros no vencen a los Diablos desde 2022, por lo que intentarán romper esa tendencia en una cancha históricamente complicada.

Pumas vs. Cruz Azul, el duelo más atractivo

El partido más esperado de la jornada se jugará en Ciudad Universitaria. Cruz Azul llega con nueve partidos sin perder frente a Pumas, una racha que los universitarios buscarán cortar frente a su afición.

La Máquina ha ganado cinco de los últimos nueve enfrentamientos, pero Pumas ha mostrado mayor productividad como local, lo que anticipa un duelo intenso.

Tigres quiere mantener su fortaleza en casa

En el Estadio Universitario, Tigres recibe a Querétaro con un dominio claro en este escenario: seis victorias consecutivas frente a los Gallos y sin permitir puntos desde 2017.

Los queretanos, además, buscan romper una racha de cuatro partidos sin ganar y conseguir su primer triunfo como visitantes en el torneo.

América defiende su dominio ante Mazatlán

La jornada cerrará el domingo con América vs Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas han ganado ocho de los once encuentros entre ambos clubes y los sinaloenses nunca han derrotado al conjunto azulcrema en la capital.

Sin embargo, Mazatlán llega con tres victorias en sus últimos cinco partidos y buscará dar la sorpresa.