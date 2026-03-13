Seguridad, certeza jurídica y energía, necesarias para concretar nearshoring

Querétaro, Qro. México tiene una posición estratégica ante la relocalización de las inversiones y la reorganización de las cadenas productivas globales, sin embargo, para concretarlas se debe trabajar en la seguridad, certeza jurídica y en garantizar el suministro energético, señaló la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, Beatriz Hernández Rojas.

Durante la toma de compromiso del Consejo Directivo de Coparmex Querétaro 2025-2026, la empresaria resaltó que es necesario trabajar en diversos componentes para concretar esas oportunidades.

“La relocalización de inversiones y la reorganización de las cadenas productivas globales colocan al país en una posición estratégica, pero las oportunidades no se concretan por inercia ni la geografía es destino. Para convertirlas en prosperidad real se requieren capacidades de país, seguridad, certeza jurídica, energía suficiente, una política migratoria ordenada y decisiones públicas que entiendan que la competitividad no se construye desde la demagogia”, señaló.

También, agregó que se debe garantizar el Estado de Derecho para evitar que se debilite la inversión y el empleo.

Urge a incentivar la formalidad

Durante su intervención, el presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, destacó que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son informales, lo que se traduce en tasas de informalidad laboral que afectan mayormente a los estados del sur.

En su mensaje el empresario declaró que al empleo lo sostiene la informalidad que ronda en 55% en el país, pero se amplía en el sur, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cuarto trimestre del 2025.

Además de ser un freno para la economía, dijo, la informalidad laboral trastoca los derechos de los trabajadores que carecen de prestaciones.

“El empleo en México lo sostiene la informalidad en el promedio nacional (es de) 56% y creciendo. Pero si volteamos a estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, vemos que aumenta por encima del 75% la informalidad. No solamente es un freno a la economía, atendiendo a la dignidad de sus trabajadores, son trabajadores que no tienen ningún tipo de prestación y ahí está la clave”, expresó.

Por tanto, planteó que el país necesita trazar una estrategia de incentivos para ayudar a las mipymes a transitar a la formalidad.

“No necesitamos mejor reforma fiscal que atender, capacitar, acercar, los ecosistemas de innovación y emprendimiento de las mipymes para hacer que puedan ser cinco veces más productivas y generar cuatro veces más empleo”, señaló.

Con ese objetivo, mencionó, la confederación lanzó la iniciativa Crece mi Negocio que consiste en una plataforma de atención para las mipymes.

Además, señaló, la seguridad es indispensable para que exista desarrollo económico, agregó que uno de cada dos socios de la confederación han sido víctimas del delito, principalmente del robo de mercancías y de extorsión. En tanto, llamó a que los estados avancen en la homologación de la estrategia nacional contra la extorsión.

rrg