Trump afirma que Estados Unidos pronto escoltará a los buques a través del estrecho de Ormuz

El ⁠presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos comenzaría ⁠pronto a escoltar buques a través del estrecho de Ormuz para protegerlos de cualquier ataque iraní, mientras su gobierno busca formas de mitigar los elevados ⁠precios del petróleo, impulsados ⁠por la guerra.

Trump concedió una exención temporal para algunas compras de petróleo ruso sancionado, una medida que suscitó críticas de los aliados de Washington en Europa por potencialmente ayudar a Rusia a financiar su guerra con Ucrania.

Los precios han estado oscilando debido a los cambiantes comentarios de Trump sobre la posible duración de la guerra con Irán, lo que ha llevado a la república islámica a atacar buques en el estrecho, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Cuando se le preguntó cuándo empezará la Armada de Estados Unidos a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz, Trump dijo a periodistas: «Ocurrirá pronto».

En una publicación en las redes sociales, en tanto, Trump afirmó que el ejército estadounidense había atacado y "destruido por completo" objetivos militares en la pequeña isla iraní de Kharg, que sirve como terminal de exportación para el 90% de los envíos de petróleo del país y se encuentra ⁠a unos 483 km al noroeste del estrecho.

Sin ⁠embargo, afirmó que había ⁠decidido dejar intacta la infraestructura petrolera de la isla.

"No obstante, si Irán, o ⁠cualquier otra parte, hiciera algo para interferir en el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión", declaró Trump.

El republicano había dicho anteriormente que los ataques de Irán contra el transporte marítimo eran "un último intento desesperado".

Estados Unidos seguiría golpeando a Irán "con mucha dureza durante la próxima semana", afirmó en una entrevista con Fox News ⁠grabada el jueves y emitida el viernes.

Los precios del crudo subieron el viernes. Los futuros del Brent sumaron un 2.68% a 103.14 dólares por barril.