Fitch reafirma calificación de España en "A", destaca crecimiento superior al de la eurozona

Fitch Ratings reafirmó ⁠el viernes la calificación crediticia de largo plazo en moneda extranjera ⁠de España en "A", con perspectiva estable, destacando sus sólidos indicadores de gobernanza, aunque con el contrapeso de un nivel aún elevado de deuda pública.

La agencia destacó que ⁠la economía española volvió a ⁠superar el crecimiento promedio de la eurozona en 2025, con una expansión del PIB real de 2.8%, el doble del 1.4% registrado en el bloque.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el consumo privado y un fuerte repunte de la inversión, en gran medida apoyada por recursos del fondo europeo de recuperación (RRF).

Fitch proyecta que la economía crecerá 2.5% en 2026, nuevamente por encima del ritmo esperado de la eurozona, estimado en 1.3%.

La firma también subrayó el papel de la inmigración en la recuperación económica, señalando que la llegada de trabajadores —principalmente de América Latina— habría contribuido a cerca de 47% del crecimiento del PIB desde 2022, según estimaciones del centro de estudios Funcas.

En enero de 2026, el gobierno aprobó un decreto para regularizar a más de 500,000 migrantes indocumentados, lo que podría facilitar su acceso a empleos formales y mejor remunerados.

En el frente fiscal, Fitch prevé que el déficit se reduzca a 2.4% del PIB en 2026, antes de ampliarse a 2.6% en 2027, en medio de presiones por el aumento de ⁠pensiones, ayudas por inundaciones y futuras alzas salariales ⁠en el sector público.

La agencia ⁠proyecta además que la deuda pública caerá por debajo del 100% del PIB este año, ⁠por primera vez desde 2019, tras situarse en 100.8% al cierre de 2025.

Fitch estima que la relación deuda/PIB descenderá gradualmente hasta 96.5% en 2029, favorecida por un crecimiento nominal más fuerte y condiciones de financiamiento más favorables.

No obstante, Fitch advirtió que el bloqueo político derivado del gobierno minoritario del presidente Pedro Sánchez ha impedido la aprobación de nuevos presupuestos desde 2023, obligando a prorrogar las cuentas existentes.

La ⁠agencia considera improbable que se apruebe un presupuesto antes de las elecciones de 2027, lo que podría limitar la implementación de reformas estructurales y aumentar la incertidumbre sobre la trayectoria fiscal del país.