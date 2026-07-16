Pakistán y México: El balón de futbol como puente diplomático y económico

Mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encamina hacia su final, la presencia de Pakistán se ha consolidado no solo en las canchas, sino como un pilar de la relación bilateral. El Embajador de Pakistán en México, Shozab Abbas, destacó que el balón de futbol ha trascendido su función deportiva para convertirse en un vínculo diplomático, económico y tecnológico fundamental.

Durante la presentación del programa “De Sialkot al mundo: Pakistán, México y el balón que une al mundo”, realizado en el Museo Nacional de Antropología, el diplomático calificó al deporte como un "lenguaje compartido" capaz de trascender fronteras, culturas y religiones.

Aunque Pakistán no contó con un equipo clasificado para la cita mundialista, expresó que mientras México aporta la pasión y la infraestructura como sede mundialista, Pakistán contribuye con la maestría artesanal de Sialkot, ciudad líder en la fabricación de los balones utilizados en las competiciones más prestigiosas del planeta.

"Detrás de cada balón hay un largo proceso de diseño, selección de materiales y control de calidad... realizado por miles de hombres y mujeres cuya dedicación permite que el juego se dispute en los estadios más importantes", afirmó.

La relación comercial entre ambos países refleja la importancia de esta industria. Informó que el intercambio comercial bilateral ronda los 400 millones de dólares, de los cuales los artículos deportivos, principalmente balones, representan el 50% de las exportaciones de Pakistán a México.

"La excelencia puede surgir de lugares inesperados... un objeto tan simple como un balón puede conectar a trabajadores en Pakistán con jugadores y aficionados en México", señaló.

Innovación: Del cosido a mano a la Inteligencia Artificial

Empresas pakistaníes como Forward Sports han evolucionado desde la costura a mano en 1991 hasta procesos de vanguardia que incluyen inspección por inteligencia artificial (IA), corte láser y el uso de energía solar en un 70% de su producción.

Asimismo, con una capacidad de producción anual de 20.5 millones de balones, Pakistán aseguró el suministro para marcas globales.

El embajador concluyó que el deporte es la mejor herramienta para enseñar disciplina, resiliencia y trabajo en equipo a las próximas generaciones.