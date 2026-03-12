Buscar
Arabia Saudita intercepta y destruye 12 drones en medio de la ofensiva iraní

"Doce drones fueron interceptados y destruidos tras entrar en el espacio aéreo saudí", publicó en X un portavoz del Ministerio de Defensa.

Arabia Saudita interceptó 12 drones que entraron en su espacio aéreo, informó el viernes el Ministerio de Defensa, mientras Irán lleva a cabo ataques contra países petroleros del Golfo Pérsico tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

