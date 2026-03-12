Checo Pérez: “verano como referencia para sumar puntos”

Checo Pérez reconoce que el inicio de la temporada en Australia arrojó el resultado que le servirá a la escudería Cadillac para corregir sobre la marcha. En el primer Gran Premio, el piloto mexicano finalizó 16° debido a problemas eléctricos.

“Espero que para el parón de verano ya hayamos podido sumar algunos puntos. Obviamente es una tarea grande con la brecha que tenemos actualmente. Para todo el equipo fue muy especial terminar esa carrera”.

En el circuito Albert Park de Melbourne, Checo y Valtteri Bottas cruzaron la meta tras pasar por frecuentes cambios de posición y un uso intensivo del nuevo sistema de sobrealimentación. Al principio de la carrera, Pérez luchó de cerca con el piloto de Racing Bulls, Liam Lawson. La batalla demostró la rapidez con la que las posiciones podían cambiar con el nuevo sistema, donde los pilotos ganan o pierden velocidad según la carga de la batería.

Pérez dijo que los constantes adelantamientos no le parecían auténticos porque los conductores se adelantan repetidamente con solo pulsar un botón. También enfatizó que los pilotos siguen siendo importantes incluso con el gran enfoque en la gestión energética.

"Por supuesto, al final, el piloto también puede marcar la diferencia. Aún es muy pronto para implementar estas reglas, pero lleva tiempo".

Mientras en Cadillac se siguen entendiendo y ajustando, en Mercedes, George Russell viene de la victoria en el GP Australia, sin pensar que eso le asegura una temporada de triunfos. En China, los Ferrari deberán acortar puntos con Mercedes para no complicarse el resto del año

Charles Leclerc y Lewis Hamilton han expresado su optimismo sobre las posibilidades de Ferrari de plantar cara a Mercedes a medida que se desarrolla la temporada 2026, incluso si sus rivales comenzaron con una enorme ventaja en Australia. Leclerc lideró los primeros compases de la primera carrera en Melbourne tras ascender del cuarto puesto de la parrilla al primero, y finalmente completó el podio detrás de los dos autos de Mercedes, mientras que su compañero de equipo Hamilton lo secundó en cuarto lugar.

“Realmente espero que Ferrari tenga el potencial para desafiar a Mercedes en el futuro. En la clasificación, les costará mucho trabajo cambiar la ventaja que tienen. Ocho décimas en Melbourne fueron una cifra enorme".

Shanghái marca el primer Sprint de la temporada, lo que significa que el formato será ligeramente diferente. Los entrenamientos libres 1 y la clasificación Sprint tendrán lugar el viernes 13 de marzo, seguidos del Sprint y la clasificación, el sábado 14 de marzo y el Gran Premio el domingo 15 de marzo.

Lewis Hamilton comentó por su parte sobre sus posibilidades de victoria y las de Ferrari en China, tras haber ganado el Sprint aquí la temporada pasada: “Es demasiado pronto para decirlo. En segundo lugar, estábamos ocho décimas por detrás en la clasificación de la última carrera, así que no hemos mejorado el rendimiento del coche en ocho décimas en cuatro días. Seguirá siendo muy difícil vencer a Mercedes este fin de semana. También hay que asumir que los demás irán ganando ritmo, como McLaren, y el segundo Red Bull también estará en la pelea. Nos centraremos en hacer el mejor trabajo posible y sacar el máximo provecho del coche".

Últimos cinco ganadores del GP de China:

2025 – Oscar Piastri (McLaren)

2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Daniel Ricciardo (Red Bull)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Últimos cinco ganadores de la pole del GP de China:

2025 – Oscar Piastri (McLaren)

2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Estadísticas clave:

Primer Gran Premio – 2004

Récord de vuelta – 1 m 32,238 s, Michael Schumacher, Ferrari, 2004.

Más pole positions – Lewis Hamilton (6).

Más victorias – Lewis Hamilton (6).

Curiosidades – El circuito está diseñado para parecerse al símbolo chino de «shang», que significa «arriba».

deportes@eleconomista.mx