Pemex limpia derrame de chapopote en Veracruz

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que aunque el chapopote derramado en costas del sur de Veracruz no corresponde a sus actividades, llevará a cabo labores de limpieza en coordinación con las comunidades locales.

"Si bien las recientes evidencias de chapopote detectadas en playas del sur del estado de Veracruz no son atribuibles a operaciones de la empresa pública del Estado, se ha decidido tomar acciones responsables y solidarias en apoyo al medio ambiente y a las comunidades costeras", expresó la petrolera estatal en un comunicado.

Pemex contrató a la Compañía Comercializadora y Constructora Maya, a través de la cual se incorporó a 200 pobladores de la región para realizar labores de limpieza en las zonas afectadas: 100 personas de la comunidad de Jicacal, 40 de Playa Linda y 60 de la comunidad de Las Barrillas, detalló este jueves.

Las acciones contemplan la recolección de hidrocarburo en la franja costera y su traslado a una celda de almacenamiento temporal, así como el apoyo de una embarcación Artabaze tipo Oil Recover, especializada en la recuperación de hidrocarburos en el mar.

Asimismo, se mantienen recorridos de vigilancia en las zonas reportadas, sin que hasta el momento se hayan detectado nuevas afectaciones, según Pemex.

Autoridades de Catemaco aseguraron previamente que el derrame fue detectado hace una semana y que esperan que las acciones de limpieza de Pemex concluyan antes del periodo de desove de tortugas en la región, a finales de mayo.