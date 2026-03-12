Macron confirma la muerte de un militar francés en el Kurdistán iraquí

Un militar francés murió "durante un ataque" en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, anunció la madrugada de este viernes el presidente Emmanuel Macron en la red social X.

"El suboficial Arnaud Frion, del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak", escribió el mandatario, y añadió que "la guerra en Irán no puede justificar este tipo de ataques".

Seis soldados franceses habían resultado heridos en un "ataque con drones en la región de Erbil", informó el jueves a la AFP el Estado Mayor del Ejército francés.