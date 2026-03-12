Identifican como simpatizante del Estado Islámico a presunto tirador en universidad de EU

Un muerto y dos heridos dejó el jueves el tiroteo en la universidad estadounidense Old Dominion en Virginia, cuando un hombre abrió fuego en el centro educativo, informaron las autoridades.

El atacante también resultó muerto en el incidente que el FBI dijo que investigaba como "un acto de terrorismo", escribió en X el director del organismo, Kash Patel.

"Un individuo armado abrió fuego en la Universidad Old Dominion, matando a una persona e hiriendo a otras dos", declaró Patel, revisando al alza un recuento anterior de dos heridos en el ataque.

El presunto atacante fue identificado como Mohamed Bailor Jalloh, un exmiembro de la Guardia Nacional que se declaró culpable en 2016 de intentar dar apoyo material al Estado Islámico (EI).

Jalloh fue condenado a prisión en 2017 y fue puesto en libertad en 2024.

"El tirador ahora está muerto gracias a un grupo de valientes estudiantes que intervinieron y lo redujeron, acciones que sin duda salvaron vidas junto con la rápida respuesta de las fuerzas del orden", agregó el jefe del FBI.

El jueves, "antes de este acto de terrorismo gritó -declaró- 'Allahu akbar' ('Dios es el más grande')", dijo a reporteros la agente especial Dominique Evans, del FBI, en Norfolk.

El sospechoso "quería llevar a cabo un ataque terrorista, similar al de Fort Hood, Texas", afirmó Evans, en referencia a un tiroteo masivo en 2009 perpetrado por un psiquiatra del Ejército estadounidense que mató a 13 personas e hirió a más de 30.

La Universidad Old Dominion indicó que la policía y personal de emergencia "respondieron de inmediato" y "el atacante falleció". Las clases fueron suspendidas por el resto del día.

Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos, donde el número de armas supera al de personas y las regulaciones incluso para comprar rifles de estilo militar son laxas.