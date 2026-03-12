Grupo Modelo ha destinado 30 millones de dólares en cinco años a iniciativas de sustentabilidad

Grupo Modelo ha destinado más de 30 millones de dólares en los últimos cinco años a proyectos ambientales enfocados en agua, agricultura, empaques y acción climática, como parte de su estrategia de sustentabilidad y eficiencia operativa.

La empresa cervecera, que forma parte de Anheuser-Busch InBev, estableció metas globales de sustentabilidad rumbo a 2025 con el propósito de generar impactos positivos en sus operaciones y en las comunidades donde opera.

Entre sus acciones destaca el uso responsable del agua. Desde 2017 ha mejorado en más de 42% su consumo por hectolitro de producción en sus plantas.

Para avanzar en este objetivo, la empresa dueña de las marcas de cerveza Corona, Pacífico y Victoria, participa en iniciativas como Aguas Firmes, un proyecto público-privado desarrollado en colaboración con German Agency for International Cooperation (GIZ) y la Industria Mexicana de Coca-Cola.

El programa comprometió una inversión de 24.4 millones de dólares entre 2021 y 2027, con lo que ha logrado infiltrar 13.4 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a 5,360 albercas olímpicas, mediante soluciones basadas en la naturaleza y prácticas de agricultura sustentable en más de 14,500 hectáreas.

“Nuestros objetivos globales para 2025 se establecieron para generar impacto en áreas clave para nuestro negocio y para las comunidades donde operamos, como el agua, la agricultura, la acción climática y los empaques”, comentó el presidente de Grupo Modelo, Daniel Cocenzo en un comunicado.

Paralelamente, el grupo cervecero ha impulsado proyectos para fortalecer la productividad agrícola. Tal es el caso de Ameyalli, una iniciativa de agricultura regenerativa que opera en el estado de Guanajuato.

Con este programa se ha conseguido aumentar la productividad de los cultivos en más de 20%, ahorros de alrededor de 1.2 millones de metros cúbicos de agua y brindar asistencia técnica en más de 1,000 hectáreas acumuladas.

Otra iniciativa es Charco Bendito, un proyecto socioambiental enfocado en la restauración integral de una sección de la cuenca del Río Santiago, en Guadalajara, Jalisco.

En esta área se reforestaron más de 105,000 árboles en 250 hectáreas y se ha logrado un potencial de infiltración de más de 900,000 metros cúbicos de agua.

Como parte de su compromiso con la gestión responsable del agua, Grupo Modelo entregó 23 millones de metros cúbicos de agua concesionada a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) bajo el Acuerdo por el Derecho Humano al Agua.

Destaca que desde 2017, la compañía ha recuperado más de 1,000 millones de botellas y en 2025 reintegró 18,000 toneladas de vidrio como material reciclado; más del 88% de sus productos se envasaron en empaques retornables o reciclados.

En agricultura, colabora en más de 47,000 hectáreas de cebada, beneficiando a más de 1,000 familias y adquirió 170,000 toneladas de maíz local, asegurando su cadena de suministro. Además, produce más del 83% de su energía con fuentes renovables.

Fundado en 1925, Grupo Modelo es uno de los principales productores de cerveza del país y cuenta con un portafolio de 17 marcas nacionales, entre ellas Corona Extra, Corona Cero, Negra Modelo, Modelo Especial, Model0%, Pacífico y Victoria. Además de sus proyectos ambientales, la compañía impulsa campañas para promover el consumo responsable.