Detenciones contra operadores de plataforma han continuado en el aeropuerto de Cancún

Cancún,QRoo.- Luego de las protestas de operadores de Uber en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sus colegas en Cancún refirieron que también han seguido siendo objeto de operativos y detenciones por parte de la Guardia Nacional,

Águeda Esparrilla, socia operadora y representante de choferes de plataforma, dijo que aunque sí ha disminuido la frecuencia de las detenciones, éstas han continuado en las inmediaciones de la terminal de Cancún, con multas de hasta 50 mil pesos.

Apenas el pasado miércoles, Uber México dio a conocer que ganaron una suspensión definitiva que mandata a la Guardia Nacional a abstenerse de continuar con las "detenciones arbitrarias y discriminatoria de vehículos” en los aeropuertos del país.

La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) respondió de inmediato que el amparo concedido no implica que la plataforma esté autorizada a poder operar en las terminales aéreas del país.

“Uber no cuenta con autorización para prestar servicios dentro del polígono del Aeropuerto de la Ciudad de México y demás aeropuertos; tampoco limita a la autoridad a levantar infracciones”, siempre y cuando se realice conforme a la normatividad establecida, señaló la dependencia.

La SICT agregó que la resolución judicial no impide que las autoridades apliquen sanciones cuando se detecten irregularidades en la prestación del servicio de transporte federal y reiteró su recomendación a los usuarios de utilizar los taxis autorizados en los aeropuertos.

Te puede interesar Opinión Taxis en aeropuertos

Por su parte, Uber rechazó el anuncio del AICM sobre el arranque de operativos a cargo de la Guardia Nacional a partir de este 12 de marzo y exigió que se respete la suspensión otorgada por una jueza federal.

En un comunicado, la empresa aseguró que en octubre de 2025 obtuvo una resolución del Juzgado Décimo Tercero de Distrito que ordena cesar detenciones o amonestaciones contra conductores de aplicaciones en aeropuertos del país.

“La Guardia Nacional debe cesar las detenciones arbitrarias y discriminatorias contra conductores de Uber en aeropuertos”, afirmó la compañía.

Según la plataforma, la determinación judicial establece que las autoridades deben “cesar en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos”, lo que permitiría a los conductores operar sin multas ni confiscaciones de sus unidades.