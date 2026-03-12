Plan B usurpa facultades estatales

De alguna manera la presentación del Plan B para la Reforma Electoral confirma que por los flancos se rebasa la Constitución, luego de escuchar los cambios legales que se proponen, inevitable la percepción de que se usurpan las facultades de los gobiernos estatales y sus Congresos.

Entre los puntos dados a conocer en Palacio Nacional se dijo que, desde el Centro, el Gobierno Federal decidirá cuantas personas deben integrar los cabildos municipales y fijar los salarios de todas las autoridades municipales y estatales.

Sin ser constitucionalista, uno recuerda las clases de civismo y la conclusión es que, al hacer cambios legales que no exigen mayoría calificada, el Supremo Gobierno Federal y arrogarse facultades de Gobiernos estatales elegidos libremente, sólo revela las pulsiones autoritarias subyacentes en la ideología del Movimiento de Regeneración Nacional.

PRI a Morena: “Te pareces tanto a mí”

Con títulos eufemísticos el Partido en el Poder anuncia la formación de comités en cada sección electoral para hagan la tarea política de convertirse en centros de influencia en cada comunidad.

De alguna manera estos comités seccionales parecen el vivo retrato de los comités seccionales del PRI que eran gestores para la población y los operadores políticos a ras de tierra.

Hoy, con todo el poder que ha concentrado Morena, el partido en el Gobierno, replica sin pudor la organización de los seccionales del PRI, tanto que los otrora poderosos tricolores parafraseando al gran Juan Gabriel dicen a los morenistas: “te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme” .

¿Listos para la incertidumbre económica?

“Aunque el conflicto en Medio Oriente termine pronto, habrá otra conmoción”, advirtió Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional y recomendó a los dirigentes políticos “prepararse para lo impensable”.

Uno se pregunta si el Gobierno de la República está en condiciones de prepararse para lo impensable y para la incertidumbre global que predice la doctora Georgieva.

Pero, sobre todo, para hacer todo lo posible para que a México no le ocurra lo que al pesquero “Andrea Gail” que naufragó en 1991, cuya historia sirvió de tema para el film “Tormenta Perfecta”.

NOTAS EN REMOLINO

Asesinaron en CDMX a Luis Miguel Victoria Ranfla, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Las autoridades están obligadas a determinar las causas de este asesinato, pues podría tratarse de ocultar un crimen político aprovechando la violencia criminal generalizada … Revela la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los controles del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para supuestamente combatir el lavado de dinero, limitan la creación de nuevos bancos … El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, aplicado para que su esposa Ruth González sea candidata a la gubernatura, afirma: “si el pueblo decide, no es nepotismo” … Dijo Octavio Paz: “Un pueblo sin elecciones libres es un pueblo sin voz, sin ojos, sin brazos” …