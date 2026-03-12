Anthropic pide frenar el veto del Pentágono: Alega "daño irreparable" y pérdidas millonarias

Anthropic ⁠solicitó el miércoles una suspensión a una corte de ⁠apelaciones estadounidense después de que el Pentágono afirmó que la empresa supone un riesgo para la cadena de suministro, ⁠a la espera de ⁠una revisión judicial del caso, y añadió que esa designación podría costarle miles de millones de dólares en pérdidas de ingresos.

La última solicitud de Anthropic se produce tras una disputa de varias semanas sobre las barreras tecnológicas al uso de sus herramientas de inteligencia artificial por parte del ejército estadounidense.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro y prohibió al Pentágono y a sus contratistas utilizar sus productos de IA.

El Pentágono declinó hacer comentarios sobre el litigio en curso.

La compañía presentó por separado una demanda más temprano en la semana en una corte federal de California para impugnar su inclusión en la lista negra del Pentágono.

En una presentación ante la corte de ⁠apelaciones del Distrito de Columbia el ⁠miércoles, Anthropic afirmó que ⁠la designación sobre la cadena de suministro del Pentágono causaría a ⁠la empresa "un daño irreparable".

Según el escrito judicial de Anthropic, más de 100 clientes empresariales se han puesto en contacto con la firma en relación con la designación.

"Según las mejores estimaciones de Anthropic, para 2026, las medidas adversas del Gobierno podrían suponer una pérdida de ingresos de cientos de millones, ⁠o incluso miles de millones, de dólares", escribieron los abogados de la empresa.