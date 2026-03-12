Cuba anuncia liberación anticipada de 51 prisioneros tras conversaciones con el Vaticano

Cuba anunció la noche de este jueves la liberación anticipada "en los próximos días" de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano, según informó la cancillería de la isla en un comunicado.

El anuncio se produce en un momento de crecientes tensiones entre La Habana y Washington. El Vaticano ha actuado a menudo como mediador y canal de diálogo entre los dos países y tuvo un papel clave en el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 2015.

"En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano (...) Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad", precisa la nota.

La información, que no menciona los nombres de los beneficiados ni los delitos por los que fueron sancionados, asegura que se trata de prisioneros que han cumplido "una parte significativa de la pena" y "han mantenido buena conducta en prisión".

Según aseguraron las autoridades, se trata de una "decisión soberana" y una práctica habitual en Cuba que desde hace casi 30 años ha beneficiado con indultos a 9.905 reclusos.

La Iglesia católica ya abogó antes por la liberación de detenidos en Cuba.

En 2025, el gobierno cubano liberó a 553 presos, por un acuerdo previo con el Vaticano y luego de que el exmandatario de EU, Joe Biden (2021-2025), anunciara la eliminación de Cuba de la lista estadounidense de "Estados patrocinadores del terrorismo".

Esta medida fue revocada unos días después por actual mandatario estadounidense Donald Trump, a su llegada a la Casa Blanca.