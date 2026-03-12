Mitsubishi expande casi al doble su almacén de refacciones con DHL

Mitsubishi Motors de México casi duplicó la extensión de su almacén de refacciones con DHL Supply Chain para fortalecer su estrategia logística y atender el mercado de postventa.

La ampliación del almacén de refacciones ubicado en el macrocentro logístico de DHL Supply Chain en el Estado de México, aumentará de 3,800 metros cuadrados a una superficie de 6,000 metros cuadrados.

Actualmente, la Red de Distribuidores de Mitsubishi Motors recibe refacciones en un promedio de 3.5 días, incluso en las zonas más alejadas. En la Ciudad de México y áreas metropolitanas, las entregas pueden realizarse en menos de 24 horas. Desde el almacén se despachan alrededor de 1,500 líneas diarias, una cifra entre 60 y 70% superior al promedio de la industria.

“Con la ampliación del espacio en el almacén de DHL Supply Chain se reducen aún más los tiempos de backorder, un indicador que ya ha mostrado mejoras importantes durante 2025, gracias a la planeación de compras basada en datos de demanda de las piezas, con ayuda de los procesos de mejora continúa desarrollados en conjunto con DHL.

Con esta alianza de DHL Supply Chain y Mitsubishi Motors de México, la compañía reafirma el compromiso de ofrecer a sus clientes disponibilidad de partes, rapidez y confianza durante toda la vida del vehículo.

La ampliación implica incrementar la capacidad de almacenamiento y la disponibilidad de autopartes de Mitsubishi Motors en el país, lo que asegura un inventario de refacciones suficientes para uso inmediato, así como el almacenamiento de piezas de mantenimiento como faros, defensas, parabrisas, rines y fascias, incluso antes de la llegada de nuevos modelos al mercado, garantizando refacciones disponibles desde el primer día.

“En la logística automotriz, la disponibilidad de refacciones no es solo eficiencia operativa, es experiencia de cliente. Desde DHL Supply Chain trabajamos para que las cadenas de suministro acompañen el ritmo real del mercado, anticipando demanda, reduciendo tiempos de espera y asegurando continuidad en el servicio postventa”, señaló Enrique Muñoz, vicepresidente de Automobility y Sponsor de Inbound-2-Manufacturing en DHL Supply Chain México.

Esta ampliación es un ejemplo claro de cómo la logística puede convertirse en un diferenciador competitivo para la industria, agregó.