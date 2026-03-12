Autoridades de Quintana Roo alistan gira en EU para presentar "Capital Mundial de las Vacaciones"

Cancún, QRoo.- Luego de Berlín, el Caribe mexicano enfila sus esfuerzos promocionales hacia Estados Unidos y Canadá, donde presentará la campaña de La Capital Mundial de las Vacaciones.

"Necesitamos reforzar la presencia en nuestros principales mercados; estaremos presentando la nueva campaña en ambos mercados", adelantó Bernardo Cueto, titular de la Secretaría estatal de Turismo (Sedetur).

Al cierre de 2025, Quintana Roo captó 5.6 millones de estadounidenses, lo cual representó un descenso de 4.5% de ese mercado, según las propias cifras de Sedetur.

Mientras que respecto de Canadá, se registró un total 1.6 millones de turistas, lo cual significó un cierre de 7.8% respecto de 2024.

Dada la importancia de ambos mercados, Cueto Riestra consideró necesario apuntalar las campañas promocionales, independientemente de la coyuntura del Mundial, pues en el caso de Canadá se debe aprovechar la coyuntura política que está haciendo que los ciudadanos de ese país dejen de visitar Estados Unidos y opten por destinos como el Caribe mexicano.

El titular de Sedetur, informó que previo a la gira por Norteamérica viajaron a Brasil, con el objetivo de amplificar la noticia de implementación de la visa electrónica para ese país y acelerar la recuperación de los vuelos directos hacia Cancún que se perdieron en los últimos tres años.

Incluso el ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, dio a conocer que se sumaron a la comitiva de Sedetur que esta misma semana visitó Brasil.