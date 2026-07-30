Coro de cámara mexicano triunfa en certámenes internacionales en España

Al presentarse en dos de los más importantes certámenes corales internacionales celebrados en España, el Coro de Cámara de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) conquistó seis premios y un diploma de oro, en el 35.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Totana y en el 72.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, refrendando el talento y la calidad artística de la agrupación.

“Hace dos años nos planteamos una meta: mejorar el nivel del coro y tomar el reto de concursar a nivel internacional (...) Tenemos la característica de buscar la internacionalización de nuestros proyectos para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de conocer un mundo distinto; la cultura es algo que se tiene que estar sembrando y cosechando constantemente, y estos triunfos son la muestra de lo que se logra cuando se trabaja con dedicación”, afirmó Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales de la UDLAP.

El primer evento en el que el Coro de Cámara universitario participó fue el 35.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Totana, uno de los certámenes corales más importantes dedicados a la habanera y la polifonía, en donde se consolidó como una de las agrupaciones corales universitarias más destacadas en el ámbito internacional al hacerse acreedor al Primer Premio de Habaneras y al Premio de Polifonía.

Respecto a la experiencia de representar a la institución en el extranjero, Gabriel Ticó Macías, estudiante e integrante de la agrupación, destacó la responsabilidad colectiva que asumió el grupo de cara a los certámenes: “Compartir internacionalmente nuestro trabajo hecho en México fue una experiencia increíble; la música te conecta demasiado y nos unió para sacar lo mejor de nosotros en cada escenario”.

Por su parte, la estudiante e integrante Ana Lucía Carrasco Trejo resaltó el valor del modelo formativo de la universidad que le permite combinar su formación profesional con la vocación artística: “Consideré muchas veces tener que elegir entre la ingeniería y la música, pero fue una gran ilusión encontrar el apoyo educativo-artístico en la UDLAP para hacer las dos cosas a la vez; estar hoy aquí demostró que los sueños se hacen realidad”.

El segundo encuentro en el que participó el Coro fue el 72.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, evento fundado en 1955 que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1994 y que este año reunió a 15 excelentes agrupaciones de 13 países de Europa, América y Asia, cuya participación hizo que este concurso fuera considerado una de las competencias más reñidas de los últimos años.

En esta edición, el Coro de Cámara de la UDLAP logró cinco de los seis premios otorgados. Obtuvo el Primer Premio “Ricardo Lafuente” en la modalidad de Habaneras, galardón que reconoce la máxima calidad de ejecución en el género y que honra al autor de la habanera Torrevieja. En la modalidad de Polifonía, la agrupación obtuvo el Segundo Premio “César Cánovas”, distinción enfocada en la precisión armónica que rinde homenaje a una figura histórica del certamen.

Asimismo, la representación mexicana conquistó el Premio Excma. Diputación Provincial de Alicante, el cual se otorga a la coral que alcanza la máxima puntuación global al sumar las evaluaciones de ambas modalidades. A estos reconocimientos se sumaron el Diploma de Oro, acreditación concedida de forma exclusiva a los ocho coros con mayor puntaje acumulado de la competencia, y el Premio a la Mejor Dirección “José Hódar Talavera” para la maestra Honey Moreira Abreu, directora del Coro de Cámara de la UDLAP, reconocimiento individual que le otorgó el honor de dirigir a la totalidad de los coros participantes en la interpretación de Habanera de sal durante la clausura del evento.

“Fuimos el coro más pequeño y el más joven de la competición, enfrentándonos a agrupaciones profesionales de todo el mundo. Sin embargo, los estudiantes asumieron el reto con una madurez impresionante, trabajando con rigor la técnica, la expresividad y la sobriedad para llegar al corazón del público y del jurado. Estos laureles que traemos a México ponen al país en el mapa internacional de la música coral y celebran los 25 años de historia de nuestro coro”, celebró Moreira Abreu.

La habanera es un género musical popular iberoamericano surgido en el siglo XIX a partir de los intercambios marítimos y comerciales entre España y Cuba. Se caracteriza por su compás binario de 2/4, un tempo cadencioso y una estructura en dos secciones contrastantes: la primera, de carácter más nostálgico y generalmente en tonalidad menor; y la segunda, más viva y brillante, en tonalidad mayor. La temática de sus textos alude casi siempre al mar. Para comprender la importancia de los reconocimientos obtenidos en estos dos certámenes, es necesario explicar que la polifonía es una técnica de ejecución vocal a cappella que consiste en la combinación simultánea de múltiples líneas melódicas independientes. Su interpretación exige un alto dominio de la afinación, el equilibrio sonoro, la textura y el empaste vocal.

Actualmente, el Coro de Cámara de la UDLAP está integrado por los estudiantes: Daiana Tirado Rodríguez, Gabriela Mulia Jiménez, Valentina Martínez Vázquez, Vanessa Bracamontes Franco, Ximena Ontiveros Juárez, Ana Lucía Carrasco Trejo, Gilma Estephania López García, Montserrat Solís Velázquez, Reyna Vanesa Díaz Álvarez, Sara Sofía Montiel Zamora, Carlo Leandro Torres Robles, Daniel Medina Coria, Gabriel Ticó Macías, Iker Suriel Guadarrama Vélez, Luis Eduardo Martín de la Fuente, Ángel Alejandro López Zendejas, Maximiliano López Báez, Roberto Vallín Robles y los egresados Victoria Díaz Álvarez, Demián Pinto Saldaña y Paul Javier Delfín San Martín. Todos ellos integrantes de las licenciaturas en Música, Teatro, Ingeniería en Mecatrónica, Artes Culinarias, y de la maestría en Diseño de Información visual.

Aunado a la participación coral, la gira también contempló la realización del documental titulado “Como pájaros en el aire”, un proyecto a cargo de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Producción de Medios, bajo la dirección de la maestra Regina Ríos y el doctor Juan Carlos Reyes. Esta producción busca registrar el proceso artístico, humano y emocional del Coro de Cámara UDLAP en su camino hacia los concursos internacionales en Torrevieja y Totana, España, en el marco de la celebración de su 25.º aniversario, presentando al arte como el motor que impulsa los sueños y la búsqueda colectiva de sus integrantes.