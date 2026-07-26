España: el mayor incendio de su historia

Madrid. España enfrenta el mayor incendio forestal de su historia reciente, con cerca de 77,000 hectáreas afectadas por el fuego, mientras que en Francia los bomberos enfrentaban una "tormenta de fuego" a apenas 15 kilómetros de la periferia de Burdeos.

Incendios gigantescos han calcinado decenas de miles de hectáreas en Europa y han forzado a evacuar a 325,000 personas en Francia y España.

En España, varios focos en la región de Madrid y en las provincias vecinas amenazaron con converger en un enorme incendio alrededor de la capital y forzaron la evacuación de unas 60,000 personas.

Uno de los incendios en Ávila, al noroeste de Madrid, afectó cerca de 50,000 hectáreas. “Este es el mayor incendio forestal de la historia reciente de España”, afirmó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que quedan “horas complejas” por delante.

Vestidos con ropa informal, el rey Felipe VI y su esposa Letizia visitaron junto a otras autoridades un club deportivo municipal convertido en alojamiento improvisado para cientos de personas desalojadas en la localidad madrileña de Villamanta.

“Hemos perdido un patrimonio natural incalculable”, lamentó el monarca. En tanto, la reina remarcó la angustia de los desplazados y habló de “esas preguntas que dejan en el aire: ¿Cuándo voy a volver? ¿Cómo estará mi casa?”.

Varios evacuados charlaron con los monarcas.

“Vinimos con lo puesto porque pensamos que volveríamos al día siguiente. Estamos muy cansadas, agotadas, con ganas de volver a casa”, contó Helena, una mujer que duerme desde el jueves en el albergue improvisado.

“La mayor parte de España es bosque. Que no digan que España es propicia a incendios: es porque no se limpia nada”, sentenció otro evacuado, Juan Manuel Moreno, de 71 años.

Una "tormenta de fuego"

En la costa atlántica de Francia, en la zona de Burdeos, los bomberos se enfrentan a un fenómeno conocido como la "tormenta de fuego", que hace que las llamas se vuelvan incontrolables, explicó el teniente Éric Brocardi, portavoz de la Federación de Bomberos.

En el centro del incendio, el calor es tan intenso que “provoca la autocombustión de todo lo que se cruza en su camino. En su interior se forman relámpagos que atacan las brasas en el suelo y siguen alimentando el incendio”, afirmó Brocardi.

En Le Porge, entre Burdeos y la zona turística de Cap Ferret, las imágenes aéreas mostraban hileras de casas calcinadas y vehículos carbonizados.

Las llamas acechan a Burdeos, corazón de la vinícola región de Gironda. Según su alcalde, Thomas Cazenave, el fuego se encuentra a "15 km" de su metrópolis; no se contempla una evacuación de sus 270,000 residentes.