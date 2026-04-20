Alemania dice que "no hay motivo" para una intervención de EU en Cuba

El jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, aseguró este lunes que no hay ningún motivo para que Estados Unidos ataque a Cuba, tras meses de presión del presidente Donald Trump sobre la isla de gobierno comunista.

"Pese a todos los problemas políticos internos que este país tiene con su régimen comunista, no hay ninguna amenaza perceptible que emane de Cuba hacia otros países", declaró el canciller.

Tras la operación para derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro y la guerra lanzada junto a Israel contra Irán, Trump ha advertido que Cuba podría ser "la siguiente".

En una rueda de prensa junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Merz dijo que Estados Unidos debería resolver sus diferencias con Cuba "de forma pacífica y a través de medios diplomáticos, y no comenzar innecesariamente un nuevo conflicto en el mundo que solo causará más problemas".

"La capacidad de defenderse no significa tener el derecho a intervenir militarmente en otros Estados cuando sus sistemas políticos no coinciden con lo que otros puedan tener en mente", añadió.

Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba, agravando la peor crisis económica y energética de la empobrecida isla en décadas.

Lula calificó el bloqueo estadounidense a Cuba de "vergüenza mundial" impuesta por razones "ideológicas" y expresó su firme oposición a cualquier invasión de Estados Unidos a Cuba.

"Estoy en contra de la falta de respeto a la integridad territorial de las naciones, estoy en contra de que cualquier país del mundo se entrometa y ejerza interferencia política", afirmó el brasileño.