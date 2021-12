Enhorabuena a ellos (a los chilenos) y al presidente electo, Gabriel Boric”.

Antony Blinken, secretario de Estado de EU.

La principal lección de la pandemia es el asentamiento de la incertidumbre en la cotidianidad. Quienes mejor lo han asimilado son los milenials, una generación de jóvenes que se han acostumbrado a vivir el día a día en una especie de laboratorio. No hay futuro sin cambios.

Gabriel Boric dejó en la lona a su rival que apostaba por el pasado, José Antonio Kast. Apostó por la presidencia sin leer el censo demográfico. El 70% de los jóvenes menores de 30 años votaron por Gabriel Boric; dos tercios de los potenciales votantes menores de 50 años fueron a las urnas; Kast se llevó la mayoría de los votos de personas mayores a los 70 años (información de la empresa de big data Unholster publicados por el diario La Tercera PM).

Si en la primera vuelta votó el 53% de las mujeres empadronadas menores a los 30 años de edad, y el 58% de las que tenían entre 30 y 50 años, ambas cifras subieron casi 10 puntos en el balotaje del pasado domingo, llegando al 63% y 67%, respectivamente.

Kast prometía subsidios a las mujeres casadas. Promesa que retrata a un padre de familia con nueve hijos y con una idea de un modelo cultural estático de la década de los 70 del siglo pasado.

Gabril Boric pasará de las manifestaciones callejeras al Palacio de la Moneda con una pequeña escala en el Congreso. Su mirada está en la radicalidad porque cree que hay rezagos culturales que solo se aliviarán con decisiones radicales: la equidad de género en el trabajo.

Los asesores de José Antonio Kast se ubicaron detrás de la ideología del patrón, nunca lo rebasaron. Fueron dos eventos los que inclinaron la balanza a favor de la izquierda radical en el balotaje del domingo: las manifestaciones de 2019 en contra del incremento en el precio del metro y las elecciones constituyentes. Ambos eventos dejaron vacío el centro del espectro ideológico. Terreno abonado para los radicales en medio de un país polarizado.

Boric se transformó durante la campaña del balotaje. Al quedar en el segundo puesto durante la primera vuelta, conoció el riesgo de quedar en la lona si no recurría al pragmatismo. Antes de la primera vuelta prometió acabar con el neoliberalismo. Después no lo repitió. Primero se distanció de los viejos políticos del centro: Lagos, Bachelet. Después recurrió a ellos. La duda sobre su verdadera personalidad que tendrá al entrar al Palacio de la Moneda la planteó los mercados financieros ayer mismo. ¿Boric se cargará el modelo?

Dosis de realismo

Por lo pronto, Gabriel Boric dijo el día de ayer estar consciente de los "tremendos desafíos" que enfrentará su gobierno, reafirmó que conducirá reformas "paso a paso" para resguardar la economía y que espera anunciar a su gabinete antes de un mes.

Boric se reunió la tarde de ayer en el palacio de La Moneda con el presidente Sebastián Piñera, a quien sucederá en el cargo a partir del 11 de marzo.

"Hoy día estamos más conscientes de los tremendos desafíos que vamos a tener que abordar", dijo Boric al término de una reunión para coordinar el traspaso de poder, insistiendo en que su futuro gobierno tendrá "un compromiso con la convergencia fiscal".

"Esto es algo que conversamos con nuestro equipo asesor académico económico, es algo que yo mantengo, no fue una estrategia meramente electoral, sino que es una convicción. Chile requiere tener cuentas claras, una macroeconomía ordenada porque si no, se termina retrocediendo y no habrá reformas", insistió.

Consultado sobre los nombres que baraja para su futuro gabinete, Boric dijo que Piñera había nombrado a su equipo de trabajo cerca de un mes después de su elección y que esperaba "no superar ese plazo".

"No tenemos en este momento nombres que pueda hacer públicos", dijo el mandatario electo. "Haremos todo lo posible para que los procesos sean rápidos".

Consultado por El Economista, el académico chileno Guillermo Guajardo comentó que Andrea Repetto podría ocupar la cartera de Hacienda. “Es la ortodoxia, pero razonable”, indica el académico de la UNAM.

Si no envía rápidamente mensajes que agreguen certidumbre al ambiente, Boric “va a tener a los empresarios encima, boicoteándolo, y a los comunistas exigiendo”.

Chile será el protagonista del 2022 porque la revolución de los milenials se convertirá en un laboratorio político.

¿Qué saldrá del laboratorio?

La tarde de ayer el presidente Sebastián Piñera recibió en su oficina del Palacio de la Moneda al presidente electo, Gabriel Boric. Un día antes, llamó para felicitarlo por su victoria. foto: afp

Los analistas coinciden en que el triunfo del izquierdista se cimentó en la mayor participación en el balotaje: 1.2 millones de votos más que en la primera vuelta, en la que se impuso Kast; también destacan una de las misiones que tendrá Boric: acompañar la Convención Constituyente que redacta una nueva Carta Magna.

fausto.pretelin@eleconomista.mx