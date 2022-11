Resultados de elecciones intermedias de EU influirán en la relación con México: expertas

En las elecciones de medio término de Estados Unidos del 8 de noviembre se renovarán los 435 asientos de la Cámara de Representantes, con un mandato de dos años, un tercio, 34, de los 100 escaños senatoriales, además 36 de 50 gubernaturas, en las que destacan estados bisagra. Además, habrá elecciones de congresos estatales, secretarios de estados y procuradores.

Si bien la relación con México no es el tema central de las campañas los resultados del proceso podrían dar un giro en la relación bilateral en los próximos dos años.

Estefanía Cruz, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM (CISAN-UNAM), destacó que en el escenario de que los demócratas pierdan el control de una de las dos cámaras, eso haría que la segunda mitad del mandato de Joe Biden se vuelva más complicada.

La aprobación de leyes sin una mayoría en el Congreso se haría mucho más difícil (…) y muchas de las prioridades en la agenda bilateral con México pasan por el Congreso de EU”, dijo Cruz.

“Que Biden no tenga mayoría en el Congreso implicaría que no pueda sacar adelante reformas importantes como la migratoria. La gestión de la frontera y seguridad nacional, son cuestiones que también tienen que pasar por el Congreso. Otra cuestión en juego será el Plan de Desarrollo Económico de Biden si tiene un Congreso obstruccionista no le van a dar financiamiento a estos proyectos y México busca engancharse a la producción de microchips y cadenas de abasto energético con Estados Unidos”, agregó.

Gabriela de la Paz, profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, recordó que si los demócratas pierden la mayoría en la Cámara de Representantes, el liderazgo quedaría bajo el republicano Kevin Mc Carty, uno de los políticos que se ha apegado a Donald Trump y quien es uno de los pocos californianos que siguen apoyando la construcción de un muro fronterizo, con lo que se retomaría una línea más dura en migración y agarrar a México como piñata electoral nuevamente.

También habría mayor presión hacia las compañías para que mantengan sus empresas en Estados Unidos, pero habrá menos presión sobre la energía limpia, lo que le daría más holgura al presidente Andrés Manuel López Obrador impulsar su reforma energética.

“Independientemente de quien gane hay cosas que no van a cambiar, una de ellas es la necesidad que tienen de proteger la frontera con México. En su estrategia para abordar la migración, Biden habla de cómo se necesita invertir y crear empleos en Centroamérica y México, eso desaparecería si los republicanos controlan el Congreso y la Casa Blanca”, agregó.

Con la economía y la inflación como temas clave, la investigadora del CISAN consideró que varios colectivos pueden emitir un voto de castigo hacia la administración demócrata, porque piensan que no está haciendo lo suficiente en términos económicos.

Ante el eventual control republicano de las dos Cámaras se podría ejercer mayor presión en el tema de drogas (fentanilo), seguridad, crimen organizado, agricultura e implementación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los distritos fronterizos son importantes a seguir pues hay preocupación que se puedan teñir de azul a rojo con representantes antimigrantes.

Con un financiamiento mixto, público y privado, estas elecciones se encaminan a ser las más caras de la historia alcanzando un gasto estimado de más de 9,000 millones de dólares, según la organización OpenSecrets.

