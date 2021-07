Ciudad de México. Manifestarse en París o en Buenos Aires es un ejercicio cotidiano. Hacerlo en Cuba es un fenómeno.

El epicentro de las manifestaciones del domingo fue San Antonio de los Baños, reconocida como la capital del humor. Desde 1979 es sede de la Bienal Internacional del Humor.

Lo ocurrido el pasado domingo en varias zonas de Cuba no tiene un referente similar en lo que va del siglo. La cultura democrática de la manifestación no existe porque para el régimen los organismos civiles son inexistentes.

Para explicar los motivos que propiciaron las manifestaciones del domingo es necesario escuchar las consignas de las personas que salieron a las calles. Son tres variables explicativas: pandemia, economía y política.

En los últimos meses se ha vuelto casi imposible conseguir antibióticos, analgésicos o cualquier tipo de ansiolíticos.

Sobre la vacuna contra la Covid-19, ni hablar. Queda solo la retórica revolucionaria: para finales de año Cuba tendría listas 100 millones de dosis, lo que representa 8.8 veces más que la población total.

Pero el futuro no existe en el presidente, pese a que el Gobierno de Díaz-Canel asegura que hay dos vacunas elaboradas en Cuba que están en fase de pruebas: Soberana y Abdala.

Los reportes oficiales marcan 1,537 muertes a consecuencia de la Covid-19, el domingo, el día de las manifestaciones, murieron 47 personas, la cifra más elevada desde que inició la pandemia.

En cuanto a la tasa de vacunación, el 15.5% de la población ha recibido dos dosis.

El récord de muertos por covid por día podría ser una de las variables que detonaron la manifestación en San Antonio de los Baños la mañana del domingo.

Alejandro, quien participó en la protesta en Pinar del Río, le contó a BBC Mundo que en su provincia la gente salió a la calle tras ver en las redes sociales lo que estaba pasando en San Antonio de los Baños.

"Vimos la protesta en las redes y la gente empezó a salir. Este es el día, ya no aguantamos más", dijo el joven a la BBC.

"No hay comida, no hay medicinas, no hay libertad. No nos dejan vivir. Ya nos cansamos", agregó.

Turismo y divisas

Como ocurrió en la España del general Francisco Franco, en Cuba, el régimen tiene en el turismo su principal motor económico. La pandemia hundió el ingreso de divisas y daño severamente el sector.

El doble sistema de tipos de cambio era una fuente de ingresos para muchas familias que contaban con dólares en efectivo. Pero el mes pasado hubo la unificación del peso cubano. Fue el 21 de junio cuando se suspendieron los depósitos en dólares. Unas semanas después, ocurrieron las manifestaciones. ¿Coincidencia?

El PIB del país en 2020 fue -8.2%, viniendo de un 0% en 2019.

Redes Sociales

El régimen de Dïaz-Canel asegura que las redes sociales son utilizadas por los "enemigos de la revolución" para crear "estrategias de desestabilización" que siguen manuales de la CIA.

Lo que es cierto es que, con las redes sociales, los jóvenes rompen el muro del aislacionismo.

