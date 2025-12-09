Vasos Bearista de Starbucks: fiebre por objetos exclusivos y qué nos dice sobre comprar por impulso

El frío ni la madrugada fueron impedimento para que cientos de personas hicieran largas filas a las afueras de las tiendas de Starbucks en busca de un solo objetivo: alcanzar un vaso de vidrio en forma de oso que lleva por nombre Bearista. ¿Qué nos dice este fenómeno sobre el consumo, comprar por impulso y cómo impacta nuestras finanzas?

Es común ver esta euforia cuando Apple lanza un nuevo celular o Tim Hortons inaugura una sucursal y regala desayunos a los primeros clientes que lleguen. Sin embargo, no suele suceder por la compra de lo que parecería un simple vaso.

¿Qué hay detrás de este suceso? Se trata de una edición limitada que llegó con poco más de 37,400 unidades para todo el país. Su precio en tienda es de 869 pesos y su venta está condicionada a la compra de una bebida grande o venti.

Sin embargo, la fiebre por Bearista subió tanto que, en plataformas como en Mercado Libre, el viernes se comercializaba en entre 3,500 y hasta 5,500 pesos.

"Fue una euforia. Varios compañeros me comentaron que, al llegar a su tienda, había largas filas en espera de comprarlo, pero fue imposible que todos alcanzaran, pese a que se limitó su venta a una pieza por persona”, señaló Carlos, barista de Starbucks.

¿Qué implicaciones hay detrás de Bearista?

Jorge Gutiérrez Siles, consultor senior de Kaysa Salud y Bienestar, comenta que, desde el punto de vista sicológico y conductual, este tipo de fenómenos reflejan una mezcla de compra emocional y aspiracional. "Las marcas lo saben, por eso no venden productos, sino identidades y experiencias".

Si bien no se puede generalizar a todas las personas que compraron o buscaron adquirir uno de estos vasos, el especialista en sicología señala que el común denominador en este tipo de casos son consumidores que buscan reconocimiento y sentido de pertenencia, sin que necesariamente ellos lo perciban.

"Generalmente se da más entre los jóvenes, los cuales muchas veces no han terminado de forjar su personalidad y se dejan llevar por la presión social, lo que les dicen, lo que escuchan o ven en redes sociales", dice.

Algunos "buscan un pequeño lujo alcanzable, algo que los haga sentir bien, muchas veces a costa de sacrificar su bienestar financiero".

Para Gutiérrez Siles, el consumo aspiracional no es malo per se, pero si prende alarmas cuando impacta de manera importante el bolsillo y se usa para tapar vacíos emocionales, los cuales –dice– no se solucionan haciendo compras que sólo dan una felicidad o tranquilidad momentánea.

"El gasto no es malo, consumidor no es malo, lo malo es hacerlo de forma poco informada y de forma emocional y no racional", considera.

Es un gusto superfluo por lo exclusivo y especial

Sabina tiene un gusto especial por los vasos y termos de Starbucks. Desde hace seis años inició su colección y –hoy– ésta ronda las 42 piezas.

Se trata de unidades que considera "exclusivas y especiales", las cuales –dice– no se consiguen con otras marcas.

Ella reconoce que es un gasto innecesario y superfluo, "porque bien te puedes comprar otra cosa de 600 o 700 pesos (que cuestan), pero es un tema de gustos" y que no afecta su bolsillo.

"La emoción es como cuando compras algo nuevo o te gusta mucho, me emociona saber que voy a tener algo muy especial", comenta.

La psicóloga Carmen Hernández considera que la cadena de cafeterías tiene un público muy definido, el cual busca experiencias diferentes, únicas, agradables a la vista y para las redes sociales.

Coincide que este tipo de consumo se da más entre los más jóvenes, quienes buscan seguir modas y parecerse a personajes famosos de Instagram o Facebook, pero donde los adultos –principalmente de entre 30 y 40 años– no necesariamente quedan exentos.

