El FBI investiga la presencia de "malware" oculto en videojuegos de Steam

La división de Seattle del FBI está llevando a cabo una investigación sobre la presencia de 'malware' oculto en videojuegos publicados en la plataforma Steam.

Según las autoridades, un ciberdelincuente publicó una serie de juegos con 'malware' en la tienda de Steam entre mayo de 2024 y enero de 2026. Entre los títulos identificados se encuentran BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi y Tokenova.

El FBI ha alojado un apartado en su web en el que busca a posibles víctimas que instalaron títulos de Steam con 'malware', además de recopilar cualquier tipo de información relevante para la investigación a través de un formulario.

No es la primera vez que ocurren ataques de este tipo en la plataforma de Valve, ya que en febrero de 2025 tuvo que retirar el videojuego PirateFi por estar infectado del 'infostealer' conocido como Vidar, casi una semana después de estar disponible en el servicio y tras registrar entre 800 y de 1.500 descargas.