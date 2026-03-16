Un juez de EU bloquea los intentos de reformar la política de vacunación infantil

Un juez federal bloqueó el lunes aspectos clave de la iniciativa del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., para reformar la política de vacunación de Estados Unidos, incluida una medida destinada a reducir el número de inmunizaciones recomendadas de forma rutinaria para los niños.

El juez federal de distrito Brian Murphy, de Boston, se puso del lado de la Academia Americana de Pediatría y de otros grupos médicos, que sostuvieron que las autoridades sanitarias habían actuado de forma ilegal al llevar a cabo la agenda de Kennedy de cambiar radicalmente las políticas de inmunización, y advirtieron de que los cambios reducirían las tasas de vacunación y perjudicarían la salud pública.

La sentencia supuso un importante revés para el calendario de vacunación infantil reducido que defiende Kennedy, un activista antivacunas de larga trayectoria nombrado el año pasado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Murphy señaló que, durante décadas, Estados Unidos se había centrado en la erradicación y reducción de enfermedades mediante vacunas, desarrolladas a través de "un método de naturaleza científica y codificado en la ley mediante requisitos procedimentales". Bajo el mandato de Kennedy, agregó, el Gobierno "ha hecho caso omiso de esos métodos y, por lo tanto, ha socavado la integridad de sus acciones".

El juez, nombrado por el presidente demócrata Joe Biden, también impidió que los 13 nombrados por Kennedy para formar parte de un importante comité asesor sobre vacunas continuaran en sus cargos antes de una reunión prevista para los días 18 y 19 de marzo, y anuló las votaciones que habían realizado antes para reformar las políticas de vacunación.

«Esta es una victoria significativa para la salud pública, la medicina basada en la evidencia, el estado de derecho y el pueblo estadounidense», dijo Richard Hughes, abogado de los demandantes, en un comunicado.

"El Gobierno puede apelar esta decisión, y nos queda mucho trabajo por hacer para lograr una victoria total en cuanto al fondo. Pero, por ahora, podemos celebrar una buena noticia poco habitual".

A medida que las políticas de Kennedy se han ido afianzando, los pediatras se han enfrentado a padres cada vez más escépticos respecto a las vacunas y los tratamientos médicos, mientras que casi una decena de estados han comenzado a considerar cambios legales que relajarían los requisitos de vacunación para la matriculación escolar.