Wall Street cierra con ganancias con atención de los inversionistas a las acciones de IA

Wall Street subió el lunes, ⁠impulsado por el avance de las acciones relacionadas con la IA, con Meta Platforms avanzando tras un informe que indicaba que se preparaba para despidos masivos, mientras que los precios del petróleo retrocedieron ⁠en medio de la incertidumbre sobre ⁠el conflicto en Oriente Medio.

Meta se disparó tras una información de Reuters, que indicó que la compañía de megacapitalización planea reducir su plantilla un 20% o más para compensar las costosas inversiones en infraestructura de IA y prepararse para la mayor eficiencia que aportarán los trabajadores asistidos por ella.

Nvidia subió luego de que su presidente ejecutivo, Jensen Huang, anuncio nuevos componentes en la conferencia anual de desarrolladores del fabricante de chips. Mientras que Foxconn, la empresa taiwanesa que fabrica servidores de IA con chips de Nvidia, publicó el lunes un sólido pronóstico de ingresos trimestrales.

Tesla avanzó después de que su CEO, Elon Musk, anunció que el proyecto Terafab de la compañía para fabricar chips de IA se lanzará en siete días. Las acciones de Micron Technology, en tanto, ganaron tras el anuncio del fabricante de chips de memoria sobre sus planes para una segunda planta de fabricación en Taiwán.

El S&P 500 subió 67.19 puntos, o 1.01%, a 6,699.38 unidades; el Nasdaq Composite ganó 268.82 puntos, o 1.22%, a 22,374.18 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 387.41 puntos, o 0.83%, a 46,946.41 unidades.

El índice de volatilidad CBOE, indicador del miedo en Wall Street, cayó, mientras que el índice ⁠Russell 2000 , sensible a las tasas de interés, ⁠subió.

Una baja en los precios del ⁠crudo, después de que Estados Unidos declaró que no tendría inconveniente en que algunos buques iraníes, indios y ⁠chinos transitaran por el Estrecho de Ormuz, también brindó cierto alivio al mercado.

Es probable que el alza de los precios de la energía sea un tema central en las reuniones de los bancos centrales de todo el mundo esta semana.

Se espera que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés sin cambios al término de su cita de dos días el miércoles. Los operadores han pospuesto sus expectativas de un recorte de las tasas de al menos 25 ⁠puntos básicos para después de octubre, según datos recopilados por LSEG, en comparación con la expectativa anterior de una reducción en julio.