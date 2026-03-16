Sean Penn, ganador del Óscar, se ausenta de esa ceremonia para ir en tren a Ucrania

El actor Sean Penn bajó de un vagón de tren en el centro de Kiev el lunes, a miles de kilómetros del esplendor del Dolby Theatre de Hollywood, donde horas antes le habían otorgado un tercer Óscar por su trabajo como actor secundario.

Penn, de 65 años, ganó el Óscar al mejor actor de reparto por su papel en la película de suspenso político “One Battle After Another”, pero no asistió a la ceremonia del domingo para viajar a reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la capital, devastada por la guerra.

La empresa ferroviaria estatal de Ucrania publicó un breve vídeo de Penn bajándose del tren por la mañana, y dijo que había mantenido su viaje en secreto hasta el último momento.

"Ahora podemos decirlo oficialmente: ¡Sean Penn eligió Ucrania en lugar de los Óscar!", escribió en su página de Facebook.

Zelenski publicó una foto de su encuentro con el actor en la oficina presidencial, situada en el recinto gubernamental de Kiev, protegido por barricadas.

La foto mostraba al presidente, vestido de negro, hablando con Penn, que llevaba una camiseta y vaqueros. No se dieron detalles inmediatos sobre su conversación.

"Sean, gracias a ti sabemos lo que es un verdadero amigo de Ucrania", escribió Zelenskiy en la aplicación Telegram.

Penn, defensor de Ucrania desde hace mucho tiempo, ha visitado el país en varias ocasiones durante los cuatro años de guerra con Rusia.

El actor rodó un documental sobre la invasión rusa que se estrenó en febrero