Jalisco busca en Japón y Corea del Sur inversiones en semiconductores, autopartes y agroindustria

Guadalajara, Jal. En busca de atraer inversiones y fortalecer la integración del estado en cadenas de suministro globales, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco intensificó su estrategia de promoción económica en Asia, con una agenda centrada en los sectores agroindustrial, semiconductores e industria automotriz.

Durante una gira de promoción por Japón y Corea del Sur, la titular de Sedeco, Cindy Blanco, sostuvo encuentros con empresas, asociaciones industriales y autoridades gubernamentales para promover las capacidades del estado, particularmente en el diseño de semiconductores.

La funcionaria explicó a El Economista que la agenda estuvo enfocada principalmente en este sector estratégico, donde Jalisco busca consolidarse como un polo de desarrollo.

“Hemos posicionado lo que es hoy Jalisco específicamente en materia de diseño de semiconductores, pero también hacia dónde queremos avanzar”, señaló.

En ese sentido, Blanco Ochoa destacó que en la entidad ya operan más de 20 centros de diseño de ingeniería vinculados a esta industria, lo que coloca al estado en una posición relevante dentro de la cadena de valor tecnológica.

Nuevas inversiones

Durante las reuniones con empresas asiáticas, algunas de ellas mostraron interés en establecer operaciones en el estado.

De acuerdo con la titular de Sedeco, una compañía del sector de alimentos y bebidas que visitó Jalisco el año pasado, incluso tiene ya preseleccionados terrenos en parques industriales para establecerse. No obstante, explicó que el proceso aún está en competencia con otras entidades.

“La batalla no se gana hasta que la empresa llega”, señaló, tras reunirse con el fundador y director general de la compañía para intentar concretar la inversión.

Además, en Corea del Sur, los funcionarios jaliscienses que participaron en la gira, sostuvieron un encuentro con otra empresa que, según la funcionaria, está “prácticamente decidida” a instalarse en el estado.

La gira también incluyó reuniones con una asociación del sector de autopartes y encuentros con autoridades del gobierno japonés, entre ellos, representantes del ministerio de Economía y del ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Cooperación educativa

De acuerdo con Cindy Blanco, uno de los temas que generó mayor interés fue el modelo educativo que impulsa el estado para formar talento especializado.

La secretaria explicó que en Jalisco ya se imparte formación relacionada con semiconductores desde el nivel bachillerato, lo que llamó la atención de las autoridades japonesas, quienes incluso solicitaron conocer cómo se implementa este esquema.

A partir de ello se exploraron posibles esquemas de colaboración, como intercambios de profesores y estudiantes, así como la presencia de estudiantes jaliscienses en empresas japonesas.

Estas iniciativas se complementan con proyectos locales como la próxima apertura del Centro de Diseño de Semiconductores del Estado de Jalisco y una iniciativa enfocada al emprendimiento en esta industria que será anunciada en las próximas semanas.

Integración con Norteamérica

Otro de los temas abordados en las reuniones fue la integración de Jalisco con las cadenas de suministro de Norteamérica bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con Cindy Blanco, las empresas japonesas consultaron sobre el grado de articulación del estado con mercados clave de Estados Unidos como Texas, California y Arizona.

Según Blanco Ochoa, las acciones impulsadas desde el año pasado han permitido fortalecer esa integración.

La cercanía geográfica también fue presentada como una ventaja competitiva, ya que el estado se encuentra a aproximadamente tres horas de vuelo de distintos centros industriales estadounidenses.

La funcionaria señaló que esta visita -la primera de la actual administración a Japón-, busca consolidar relaciones y posicionar al estado como destino de inversión en sectores estratégicos, con la expectativa de concretar anuncios de inversión en el corto plazo.

Exportaciones agroalimentarias

Además de la agenda tecnológica, la delegación estatal sostuvo reuniones en el sector agroalimentario para impulsar exportaciones hacia el mercado japonés, con énfasis en productos con mayor valor agregado.

Entre los productos que han despertado interés en ese mercado se encuentran la insulina de agave y la miel de agave, además de otros productos tradicionales mexicanos como el tequila y el aguacate.

Para la Secretaría de Desarrollo Económico, Japón representa un mercado estratégico por su potencial para la exportación de productos de mayor valor agregado.