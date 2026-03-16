Unos 200 militares de EU resultaron heridos en siete países por la guerra con Irán

Alrededor de 200 militares estadounidenses han resultado heridos en siete países de Oriente Medio desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el lunes un portavoz del ejército estadounidense.

"La gran mayoría de las heridas han sido leves y más de 180 efectivos ya han vuelto al servicio", mientras que "10 se clasifican como gravemente heridos", declaró el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos.

Las bajas ocurrieron en Baréin, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, añadió Hawkins.

El Pentágono había estimado el número de heridos en alrededor de 140 el 10 de marzo, mientras que 13 soldados estadounidenses han muerto: siete en ataques y seis en un accidente de avión en Irak.

Las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una gran campaña aérea contra Irán el 28 de febrero, y Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones dirigidos contra países de la región que albergan fuerzas o bases estadounidenses.