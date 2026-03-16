Isaac Herzog, presidente de Israel, dice que Europa debería apoyar los esfuerzos para erradicar a Hezbolá

El presidente de Israel, Isaac Herzog, declaró el lunes a la AFP que Europa debería respaldar los ataques de su país contra Hezbolá en Líbano.

En una entrevista exclusiva en su residencia de Jerusalén, el jefe de Estado también afirmó que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán marca un "encrucijada histórica".

"Europa debería apoyar cualquier esfuerzo, cualquier esfuerzo, para erradicar a Hezbolá", afirmó Herzog. "Deben comprender que, si se quiere llegar a alguna parte, a veces hay que ganar la guerra".

El ejército israelí anunció el lunes que lleva a cabo operaciones terrestres en el sur de Líbano contra Hezbolá, grupo libanés respaldado por Teherán, para frenar los ataques con misiles contra sus territorios.

Líbano se vio arrastrado a la guerra de Oriente Medio cuando Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques estadounidenses e israelíes.

Israel ha bombardeado zonas del sur de Líbano y la capital, Beirut, para destruir objetivos de Hezbolá.

Las autoridades libanesas afirman que más de un millón de personas se han visto desplazadas dentro del país en las dos semanas de combates.

El gobierno de Israel ha criticado en repetidas ocasiones a las autoridades libanesas por lo que consideran un incumplimiento de su compromiso de desarmar a Hezbolá.

"Nos encontramos en una encrucijada histórica", dijo Herzog en referencia a la guerra más amplia que junto con Estados Unidos llevan a cabo contra Irán.

"Llega un momento en el que, tras más de una generación de guerras interminables, derramamiento de sangre y terror, la causa fundamental de todo ello, que proviene de Teherán, será bloqueada y detenida, y toda la dirección de la región cambiará", continuó.

Herzog señaló que Irán estaba tratando de "multiplicar por diez su arsenal de misiles balísticos, lo que habría supuesto una grave amenaza para Europa".

"Después de hablar y hablar durante toda una generación, ya es hora de actuar", afirmó.