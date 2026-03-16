Grupo La Comer abre su primera tienda en Yucatán con inversión de 885 millones de pesos

Grupo La Comer extiende su presencia en el sureste de México. Llega al estado de Yucatán, una nueva plaza donde abrió la primera unidad Fresko en la ciudad de Mérida, lo que significó una inversión de 885 millones de pesos.

“Esta apertura representa la entrada a una de las ciudades más relevantes del sureste, que cuenta con un dinamismo económico notable y un potencial de desarrollo sostenido”, dijo el director general de la cadena de supermercados, Héctor de la Barreda.

En un comunicado abundó que con esta inversión ha generado 370 nuevos empleos formales, de los cuales 260 son directos y 110 indirectos.

La nueva tienda es la primera inaugurada en 2026 y forma parte del plan anual de la empresa de abrir entre seis y ocho nuevas sucursales.

Fresko es un supermercado que se especializa en ciertas categorías de productos y ofrece más de 52,000 artículos distribuidos en departamentos como carnes, pescados, panadería, tortillería y cava.

También cuenta con áreas de alimentos y bebidas, incluida una barra de ensaladas y jugos preparados al momento, y un espacio de café que ofrece bebidas frías y calientes, además de panadería y alimentos sencillos.

Además, incluye una sección de salud y belleza con productos de farmacia, cosméticos, artículos hipoalergénicos y algunos productos de cuidado personal como jabones y sales de baño.

La nueva tienda Fresko Mérida abarca una extensión de 6,315 metros cuadrados (m2) de piso de venta, estacionamiento techado con 257 cajones, así como iluminación 100% LED, sistemas de refrigeración de alta eficiencia energética y planta de tratamiento de aguas residuales.

Con esta nueva unidad, la cadena de supermercados suma un total de 93 tiendas en operación a nivel nacional y mantiene su enfoque de expansión en el sureste del país.

Lo anterior, luego de que en diciembre del año pasado abrió una tienda La Comer en Tulum, Quintana Roo, con una inversión de 1,120 millones de pesos y un City Market en San José del Cabo, Baja California Sur donde desembolsó 732 millones de pesos.

“Mérida recientemente fue nombrada como la mejor ciudad mexicana para vivir a nivel Latinoamérica y una de las más competitivas de México. Queremos integrarnos a su sociedad con una propuesta de valor diferenciada y a su economía con una visión de largo plazo y crecimiento sostenible”, añadió Héctor de la Barreda.