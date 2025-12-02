Starbucks impulsa su crecimiento en México bajo la estrategia global “Back to Starbucks”

Starbucks planea acelerar su expansión en México mediante su estrategia global “Back to Starbucks”, centrada en mejorar la calidad del café, ofrecer espacios más acogedores, fortalecer el servicio al cliente, así como fomentar conexiones humanas.

Brady Brewer, CEO de Starbucks International y presidente de The Starbucks Foundation, aseguró durante su visita a México que esta estrategia permitirá a la compañía mantener el negocio, incluso en entornos económicos inciertos.

“Sí ofrecemos el mejor café del mundo, espacios muy cómodos y acogedores para que la gente se quede y ofrecemos el mejor servicio al cliente del mundo, nada puede detener a Starbucks, ni siquiera la economía puede detenerlo”, consideró.

El directivo destacó que el crecimiento rentable y sostenible de la cadena de cafeterías va de la mano con el cuidado de las personas y las comunidades.

Queremos crecer desde una perspectiva humana, lo que significa preocuparnos por nuestros colaboradores y por la comunidad que rodea nuestras tiendas”, acotó.

Subrayó que la expansión de Starbucks va más allá de la rentabilidad, ya que al ser una empresa que crece pueden invertir en el desarrollo profesional de sus colaboradores, en educación, en brindar apoyo a agricultores locales y en impulsar programas comunitarios. Además, de invertir en innovación y prácticas sostenibles.

Incluso, dijo que como parte de sus prácticas sostenibles, la apertura de las nuevas tiendas se hacen bajo estándares sostenibles.

“No se puede escalar el impacto positivo si no se es un negocio positivo, y si no se es un gran negocio, no se puede impactar a las personas a gran escala. Por eso, consideramos que ambas opciones son posibles”, dijo Brady Brewer, tras precisar que a nivel mundial atienden a 100 millones de clientes al mes.

En el mismo evento, Francisco Tosso, director general de Starbucks México, adelantó que para el próximo año la compañía espera alcanzar las 1,000 tiendas en el país, luego de las 924 reportadas hasta septiembre de este año.

Además de su plan de aperturas, están renovando sus tiendas para hacerlas más atractivas, generar un impacto positivo en la comunidad, ser relevantes en el servicio que ofrecen y brindar experiencias diferenciadoras a sus clientes.

Recordó que, al mismo tiempo, están enfocados en reducir de manera importante el uso de contenedores desechables, optar por el uso de vajillas de cerámica y disminuir el consumo de energía.

Actualmente, México es el séptimo país con más tiendas Starbucks en el mundo, y la marca está presente en todos los estados del país. Además del crecimiento físico, Starbucks ha fortalecido su plataforma digital.

“Somos el séptimo país más grande en términos de tiendas en todo el mundo y queremos seguir en esa línea, seguir creciendo y seguir llegando a distintos lugares”, manifestó Francisco Tosso.

La misión de la fundación, más allá de donar

El presidente de The Starbucks Foundation explicó que el objetivo de la fundación va más allá de la caridad, busca ser un puente hacia un futuro mejor, promoviendo el bienestar de las personas y el desarrollo de comunidades.

“La fundación, en realidad, no se trata de caridad, no solo intentamos firmar cheques, intentamos involucrarnos con la comunidad de maneras que realmente marquen la diferencia, inspiren y contribuyan positivamente”, sostuvo.

Como parte de este compromiso, Starbucks México realizará una campaña del 8 al 14 de diciembre en la que el 2% de las ventas se destinará como donación a un programa global de la Fundación Starbucks.

Esta iniciativa se lleva a cabo en varios países y contribuye al World Food Program (Programa Mundial de Alimentos) en colaboración con las Naciones Unidas, apoyando la causa de la alimentación y la seguridad alimentaria.

Entre sus acciones, la fundación de la cadena de cafeterías financia programas educativos, de desarrollo profesional y de apoyo a agricultores locales.

Christian Gurria, director general de Alsea, el operador de Starbucks en México, recordó que a través de las fundaciones apoyan a comunidades cafetaleras bajo el programa 'Todos Sembramos Café' que tiene como misión mejorar el cultivo de café.

La Fundación Starbucks y la Fundación Alsea apoyan diversas causas, entre ellas la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC), la Fundación MVS Radio, la Fundación John Langdon Down, así como la Fundación MITZ y la Fundación Christian House.