UE no logra ampliar norma sobre detección de contenidos relacionados con abuso infantil en platormas

Los países de la UE y los legisladores no lograron el lunes llegar a un acuerdo sobre la prórroga de una medida temporal que regula la forma en que Google, de Alphabet, Meta Platforms META.O y otras plataformas en línea abordan el material de abuso sexual infantil, lo que deja un vacío legal.

El actual sistema de detección y eliminación voluntaria de material de abuso sexual infantil en línea por parte de las empresas, que las exime de las estrictas normas de privacidad en línea, está en vigor desde 2021 y expirará el 3 de abril.

"Lamentablemente, el Parlamento Europeo insistió en modificar el alcance de la medida provisional de una manera que, en opinión de la gran mayoría de los Estados miembros, habría hecho que esta medida resultara ineficaz", dijo un portavoz de Chipre, que actualmente ostenta la presidencia rotatoria de la UE.

"Los acontecimientos de hoy crean un vacío".

Los legisladores insistieron la semana pasada en que las normas temporales no deberían aplicarse a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo, entre otros cambios propuestos.

Europa recurrió a una medida temporal tras no lograr un acuerdo sobre la legislación en esta materia, que enfrenta a los defensores de las medidas de seguridad en línea con los activistas de la privacidad preocupados por la vigilancia.

El proyecto de normativa de la Comisión Europea conocido como "material de abuso sexual infantil" (CSAM) lleva estancado en un atolladero desde que se redactó en 2022, con ambas partes criticando elementos clave.