Bitcoin se dirige a los 75,000 dólares y sube casi 18% desde su mínimo de febrero

El bitcoin inicio la semana como protagonista en el mercado de las criptomonedas registrando un alza de más de 3% a medida que las tensiones en torno al conflicto en Oriente Medio parecieron disminuir ligeramente, lo que provocó una caída en los precios del petróleo.

La criptomoneda más valiosa del mundo el lunes cotizó alrededor de los 74,500 dólares, aunque luego aminoró las ganancias y registró un alza de más de 3.5% en 74,112.50 dólares por unidad, impulsando el optimismo en el mercado cripto y empresas relacionadas que cotizan en Wall Street.

Según datos de la plataforma financiera Investing, el bitcoin registra una revalorización de 17.71% desde los 62,960.70 dólares, cuando registró su nivel más bajo el 24 de febrero.

Los analistas consideran que la zona entre 74,000 y 75,000 dólares representa un nivel técnico clave. Si Bitcoin logra consolidarse por encima de ese rango, podría abrir la puerta a un nuevo impulso alcista en el mercado.

El aumento de bitcoin se produce a pesar de las crecientes tensiones geopolíticas derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha generado turbulencias en los mercados y que entró en su tercera semana.

El ascenso de Bitcoin no se debe a la guerra en sí, sino a sus consecuencias macroeconómicas, señaló Tim Sun, investigador senior del operador cripto HashKey Group, al portal de noticias digital Decrypt.

"La combinación de precios elevados del petróleo, crecimiento débil y expansión del déficit implica que la presión fiscal futura de Estados Unidos solo aumentará, lo que eventualmente se traducirá en problemas de liquidez", añadió.

A medida que se prolonga el conflicto en el Medio Oriente, es probable que la principal cripto continúe comportándose de esta manera debido a la necesidad de un activo alternativo transfronterizo que pueda funcionar fuera del sistema financiero tradicional.

Dicho esto, los expertos destacaron que los inversionistas deben prestar especial atención a la reunión del FOMC de marzo y a la postura de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el estado actual del panorama macroeconómico.