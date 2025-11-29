Vaso Bearista de Starbucks: la edición especial llegará a México desde esta fecha

El vaso Bearista de Starbucks, una de las piezas más esperadas por coleccionistas y fans de la marca cada temporada, ya tiene fecha de lanzamiento oficial en el país.

La cadena confirmó que el artículo podrá adquirirse a partir del 1 de diciembre, inicialmente solo para usuarios Gold del programa Starbucks Rewards, y un día después para el público general, en tiendas participantes y hasta agotar existencias.

Un lanzamiento anticipado para miembros Gold

Starbucks detalló que los miembros Gold tendrán acceso exclusivo el 1 de diciembre, siempre y cuando presenten el cupón correspondiente. Para el resto de los clientes, la venta arrancará el 2 de diciembre, aunque la disponibilidad dependerá del inventario en cada tienda.

El Bearista, también conocido como Starbucks Bear Cup, forma parte de la colección de Holidays 2025. Está elaborado en vidrio y retoma la figura del tradicional osito insignia de la marca, asociado con el espíritu festivo de la temporada.

¿Cómo conseguirlo y cuánto costará?

Para poder llevarse la pieza, los clientes deberán comprar una bebida tamaño Grande o Venti y presentar su ticket en caja para adquirir el vaso. El producto tiene un precio de 869 pesos y estará limitado a una unidad por persona.

La compañía aclaró que no todas las tiendas participarán. Quedan excluidas las sucursales Drive Thru, las ubicadas en el Aeropuerto de Cancún, las Starbucks Reserve, así como pedidos hechos vía Rewards Pickup o Delivery. Solo estará disponible en tiendas físicas tradicionales en la República Mexicana.

Inventario limitado y condiciones de uso

Starbucks informó que llegarán 37,472 piezas a nivel nacional, por lo que podrían agotarse en las primeras horas del lanzamiento, especialmente en ciudades con alta demanda.

Aunque el vaso es funcional, la empresa advirtió que no está diseñado para bebidas calientes, debido al tipo de vidrio con el que está fabricado. Puede utilizarse únicamente para bebidas frías, salvo que el cliente solicite lo contrario bajo su responsabilidad.

Tampoco habrá reposición de inventario una vez que se termine la existencia en tiendas.

Medidas especiales durante el lanzamiento

Para atender la alta demanda esperada, las tiendas abrirán 30 minutos antes de su horario habitual el día del lanzamiento. Starbucks recomendó a los interesados revisar los términos y condiciones en puntos de venta y en sus canales oficiales.

Además, como gesto hacia los clientes que acudan a tiendas donde el vaso se haya agotado, la marca ofrecerá un cupón del 40% de descuento en mercancía de temporadas anteriores (no aplicable a artículos de Navidad ni colecciones vigentes como Stranger Things). Este cupón solo será válido el 1 y 2 de diciembre, y deberá contar con sello o firma del gerente.

Más lanzamientos para la temporada

El Bearista no será el único producto especial de esta campaña. Starbucks confirmó que llegarán otros vasos y artículos coleccionables inspirados en el espíritu decembrino, disponibles durante las siguientes semanas mientras haya inventario.