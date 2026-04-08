Minutas de la Fed revelan una creciente disposición a subir las tasas en reunión de marzo

Un grupo cada vez mayor de responsables de política monetaria de ⁠la Reserva Federal consideró que podrían ser necesarias alzas de tasas para contrarrestar una inflación que seguía superando el objetivo del 2%, mostraron las minutas de su reunión ⁠de marzo.

"Algunos participantes consideraron que había ⁠argumentos de peso para incluir una descripción ambivalente de las futuras decisiones sobre las tasas de interés en el comunicado posterior a la reunión, reflejando la posibilidad de que pueda ser apropiado realizar ajustes al alza en el rango objetivo para el tipo de los fondos federales si la inflación se mantiene sobre los niveles previstos", mostraron actas.

En la reunión de enero, un grupo más reducido de "varios" responsables se mostró dispuesto a dejar la puerta abierta a posibles subidas de tasas, pero en marzo, con el estallido de la guerra, "muchos participantes señalaron el riesgo de que la inflación se mantenga alta durante más tiempo de lo esperado en un contexto de aumento persistente de los precios del petróleo".

En marzo, la Fed mantuvo su tasa de interés de referencia a un día estable en el rango del 3.50% al 3.75%, pero reconoció la nueva incertidumbre que la guerra en Oriente Medio había sembrado en las perspectivas económicas.

Sin embargo, a pesar de los riesgos de inflación, "muchos participantes" seguían considerando los recortes de tasas como parte de sus perspectivas de referencia, y "la ⁠mayoría" estimaba que un conflicto prolongado en Oriente ⁠Medio causaría un daño suficiente al crecimiento ⁠económico como para justificar recortes aún mayores.

"La mayoría de los participantes expresaron su preocupación por que ⁠un conflicto prolongado en Oriente Medio pueda provocar un mayor debilitamiento de las condiciones del mercado ​laboral".

Esto "podría justificar más recortes de las tasas de interés, ya que unos precios del petróleo sustancialmente más altos podrían reducir el poder adquisitivo de los hogares, endurecer las condiciones financieras y reducir el crecimiento en el extranjero", se indica en las minutas.

Las minutas se publicaron este miércoles, un día después de que Estados Unidos ⁠e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas. La noticia provocó que los precios del petróleo cayeran más de un 15%, a 92 dólares por barril.