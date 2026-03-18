Estado de cuenta afore, ¿cómo debes leerlo y por qué es clave para tu jubilación?

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) establece que la cuenta de afore es el segundo patrimonio más importante para los mexicanos, sólo después de la vivienda, por ello debes estar al pendiente de ella, ¿sabes cómo leer el estado de cuenta y por qué esto es clave para tu retiro?

Carlos Contreras Cruz, maestro en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social en la UNAM, dice que los trabajadores en México reciben este documento tres veces al año. Revisarlo con atención permite detectar errores, entender el rendimiento de tu ahorro y tomar decisiones para mejorar tu pensión.

¿Por qué revisar el estado de cuenta de afore?

En enero, mayo y septiembre llega el estado de cuenta de afore, es común que a quienes lo tengan físico lo dejen en el librero sin abrir, en el caso de quienes lo reciben por correo, la situación es la misma, no obstante conocer sus conceptos te permite tomar decisiones sobre cómo quieres vivir en la vejez.

En este documento se reflejan movimientos como las aportaciones patronales y del gobierno que realizan a tu cuenta, lo que conforman, junto con un porcentaje de tu sueldo y los rendimientos, el saldo total.

Recuerda que las afores reciben contribuciones tripartitas, es decir, una parte es del gobierno (con la reforma de 2020 esta contribución pasará de 3.150 a 11.875%, pero dependerá del Salario Base de Cotización de cada trabajador); las aportaciones como empleado son de 1.125% de tu salario, mientras que el gobierno es el responsable de dar 0.225% de la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV). A esta aportación también se le conoce como cuota social y puede variar dependiendo de tu salario base. También está la subcuenta de vivienda a la que se aporta 5% de tu salario.

Según Contreras Cruz, lo primero que debes revisar es que tus datos estén correctos, pues hay casos de duplicaciones de cuentas. Puedes conocer las comisiones que te cobra tu afore, así como los rendimientos que te ofrecen. Si notas inconsistencias en las aportaciones de tu patrón o del gobierno, es clave solucionarlo.

Para Contreras Cruz revisarlo permite saber si es necesario hacer esfuerzos adicionales para el futuro, para acceder a una pensión y lograr una calidad de vida en la etapa del retiro.

Acciones básicas al revisar tu estado de cuenta afore:

Verifica tus datos personales.

Revisa el saldo y los rendimientos generados.

Consulta los movimientos y posibles inconsistencias.

Utiliza AforeMóvil o el portal de tu administradora para seguimiento.

Mexicanos no se registran en su afore

La Consar estima que al menos 17.5 millones de personas no se habían registrado en una afore, y aunque por ley el gobierno los asigna a la administradora que más rendimientos les ofrece, considerando la Siefore generacional, los estados de cuenta no llegarán porque no tienen los datos de contacto.

Al cierre de enero de 2026, las afores tenían 69.73 millones de cuentas de ahorro para el retiro con recursos totales administrados por más de 8.5 billones de pesos, lo cual representa 24% del PIB nacional.

A la fecha, falta educación previsional tanto en la sociedad como en las instituciones, y el propio gobierno debería tener mayor preocupación por fomentar el conocimiento del sistema, reconoce Contreras Cruz. Añade que es un sistema complejo y en muchos casos difícil de comprender con exactitud.

El modelo de cuentas individuales nace en 1997

México implementó la reforma al sistema de pensiones, pasó de un modelo de beneficios definidos a contribución definida, se crearon las cuentas individuales en 1997. Con esta reforma nacieron las afores, instituciones financieras encargadas de administrar el ahorro para el retiro de los trabajadores, y cada trabajador pasó a tener una cuenta para acumular los recursos de su jubilación.

El origen del sistema de cuentas individuales se encuentra en una serie de cambios económicos y financieros que obligaron al país a replantear la forma en que se cubrían las pensiones. En concreto, el “efecto tequila” y el Fobaproa fueron dos acontecimientos decisivos en la confección de la nueva jubilación, explica la doctora en Ciencias Financieras Araceli Espinosa Elguea en su artículo Las afores en su cumpleaños número 25: una breve radiografía conmemorativa.

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