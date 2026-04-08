Comisiones del Senado aprueban reforma a LFT sobre jornada laboral

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de jornada laboral fue aprobada este miércoles 8 de abril por las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado. De esta manera, inició la ruta de los últimos cambios regulatorios para la semana de 40 horas.

El dictamen retomó con algunos cambios la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para otorgar mayor seguridad jurídica, el proyecto contempla una entrada en vigor para el 1 de mayo de este año.

La reforma a la LFT actúa como la legislación secundaria necesaria para hacer operativa la modificación al artículo 123 constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 3 de marzo.

Dentro de los cambios a la Ley Federal del Trabajo respecto al marco anterior, se armoniza con la Constitución la duración máxima de la jornada ordinaria, con un límite de 40 horas semanales, y se mantiene al artículo 61 con la redacción actual: la jornada diurna será de ocho horas, siete horas la nocturna y siete horas y media la mixta.

Comisiones ajustan reforma secundaria sobre jornada laboral

Manteniendo la esencia de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, las Comisiones del Senado realizaron algunos cambios que se aprobaron con el dictamen, entre ellos se encuentran:

Se mantiene la definición de jornada

La iniciativa presidencial proponía redefinir la jornada de trabajo como el “periodo de tiempo durante el cual la persona trabajadora desarrolla actividades subordinadas”. Sin embargo, los senadores decidieron conservar la redacción original del artículo 58, que dice que es el tiempo en que el trabajador está “a disposición del patrón”.

El cambio que si conserva dicho artículo es que la jornada de trabajo podrá ser distribuida de común acuerdo por las personas empleadoras y trabajadoras.

Denifición de empleador

Se eliminó la adición de la fracción VIII al artículo 3o. Ter, la cual pretendía definir el concepto de “Patrón o Persona Empleadora”.

Valor probatorio del registro electrónico

Otra de las adiciones de los senadores fue a la fracción XXXIV del artículo 132, que ya señalaba la obligación patronal de contar con un registro electrónico de la jornada laboral, con la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de expedir las reglas de aplicación y excepción.

La adición de los legisladores es que el contenido del reloj checador funcionará como “prueba plena” en juicios laborales, siempre y cuando se acredite que este fue acordado entre la persona trabajadora y la empleadora.

Sanciones por incumplimiento del registro

En el dictamen se incorporó la fracción IV Bis al artículo 994, que establece multas de 29,327 a 586,550 pesos, equivalentes a 250 a 5,000 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización), para los patrones que no cumplan con la obligación de llevar el registro electrónico de la jornada laboral.

A pesar de realizar ajustes técnicos, los senadores mantuvieron intactos los pilares de la reforma, como la gradualidad de la reducción, dos horas por año hasta 2030 y la prohibición de reducir salarios o prestaciones a causa de esta reforma.

Calendario aprobado por Senadores sobre jornada laboral

Si bien la reforma constitucional ya consideraba la reducción gradual de dos horas por año a partir de 2027, la modificación a la ley secundaria reitera el calendario con el que se disminuirá la jornada laboral:

1 de enero 2027 – 46 horas

1 de enero 2028 – 44 horas

1 de enero 2029 – 42 horas

1 de enero 2030 – 40 horas

Además, la duración de la jornada extraordinaria a que se refiere el artículo 66 y que indica, esas horas extras se abonarán como salario en un 100% más de lo fijado para las horas ordinarias y no podrán exceder de 12 horas en una semana, pudiendo distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días, también tiene su propio calendario:

2026 - 9 horas

2027 – 9 horas

2028 – 10 horas

2029 – 11 horas

2030 – 12 horas

Vale la pena señalar que la propuesta indica que la suma de la jornada ordinaria y la extraordinaria nunca podrá superar las 12 horas diarias, pero en caso de exceder el límite, se pagarán con un 200% más, lo que se conoce como horas triples.

Dentro de los transitorios de la reforma se señala que las personas trabajadoras y empleadoras tendrán del 1 mayo al 31 de diciembre de 2026 para ajustar los procesos de trabajo y se prohíbe explícitamente que la reducción de la jornada implique una disminución en los sueldos, salarios o prestaciones.

La aprobación en Comisiones del Senado es el primer paso del proceso legislativo que deberá seguir la reforma secundaria para materializarse, ahora continuará su discusión en el pleno de la Cámara Alta y posteriormente continuará esta etapa, pero en la Cámara de Diputados.

Avanza certificación laboral

Durante la reunión, las Comisiones también avalaron la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de certificación laboral para la agroexportación y protección de los ecosistemas forestales.

El dictamen adiciona el artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo (LFT), para facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de expedir las certificaciones que garanticen el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, según las disposiciones generales que emitan las autoridades competentes. Este documento será una restricción no arancelaria; es decir, un requisito para la exportación de productos.

El proyecto también modifica las fracciones IV y VI del artículo 15 de la Ley de Comercio Exterior (LCE) sobre medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de mercancías, que busca establecer que cuando se trate de preservar la fauna y flora en riesgo o peligro de extinción, se deberá asegurar su conservación y se evitará la deforestación.