Greer acusa a la OMC de contribuir al dominio de China en la manufactura global

La Organización Mundial de Comercio (OMC) contribuyó al dominio de China en la manufactura global, criticó Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos en un artículo de opinión publicado en el diario The Wall Street Journal.

Sus comentarios se dan tras regresar de la 14.ª Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Camerún a finales de marzo.

A la OMC la minimizó, al decir que “no es un foro serio” y “se encamina hacia la irrelevancia”. Como resultado, Greer concluyó que Estados Unidos está trazando su propio rumbo en materia de política comercial, trabajando a nivel regional y bilateral.

“El sistema de la OMC contribuyó a crear un mundo donde China domina la manufactura global y nuestros socios comerciales mantienen altas barreras comerciales con impunidad”, cuestionó.

Sobre la publicación de este artículo, la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) dijo en un comunicado que el funcionario expone el reiterado fracaso de la OMC para abordar los desequilibrios comerciales y cómo Estados Unidos impulsa la reforma del comercio a nivel mundial para eliminar las prácticas no recíprocas y proteger a los trabajadores y las empresas estadounidenses.

“La Organización Mundial del Comercio no es un foro serio. Eso es lo que pensaba mientras presenciaba el triunfal final de la sesión inaugural de cuatro horas de la 14.ª Conferencia Ministerial en Yaundé, Camerún, el 26 de marzo”, comentó Greer al principio.

A su juicio, los dirigentes de la OMC “se jactaban” de los avances logrados en un acuerdo incompleto sobre subsidios a la pesca. Narró que luego intentó en vano conocer las reacciones de otros ministros de comercio, pero relativamente pocos se habían molestado siquiera en asistir.

El gobierno estadounidense estimó que solo asistieron una veintena de ministros de comercio de nivel ministerial, siendo la mayoría viceministros o delegados de menor rango.

“Llegué escéptico respecto a la OMC y me fui aún más. La organización se creó en 1995 con la aspiración de generar certeza en el comercio basándose en reglas comunes de mercado. Desde hace tiempo, se encamina hacia la irrelevancia e incluso ha perjudicado los intereses de Estados Unidos”, agregó.

Debido a su autoproclamada condición de economías en desarrollo, cerca de tres cuartas partes de los miembros no están obligados a cumplir algunas de las reglas comerciales acordadas y buscan constantemente excepciones a las nuevas.

Para Greer, las negociaciones multilaterales han sido poco fructíferas durante años. Y el sistema de solución de controversias de la OMC se convirtió en un foro de litigios interminables, lo que impidió a los países combatir las prácticas comerciales desleales, rara vez condujo al cumplimiento y desincentivó la resolución de desacuerdos.

“Estados Unidos no va a esperar 30 años a que la OMC responda a las necesidades de los trabajadores y las empresas estadounidenses. La OMC no sirvió de nada durante la primera crisis china, que aplastó la industria manufacturera estadounidense, y tampoco ayuda ante los enormes desequilibrios comerciales actuales”, refutó.