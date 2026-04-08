Ecuador llama a consultas a su embajador en Colombia por dichos de Petro sobre exvicepresidente Glas

Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia tras dichos del mandatario Gustavo Petro, que calificó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas encarcelado por corrupción como un "preso político", anunció Quito el miércoles.

El embajador Arturo Félix "estará arribando el día de hoy o mañana" a Ecuador, dijo la canciller Gabriela Sommerfeld a radio Centro luego de que su despacho presentara una "enérgica protesta" por considerar que Petro atenta contra el principio de no intervención en asuntos internos.

El mandatario colombiano ha dicho en varias ocasiones que Jorge Glas, a quien le concedió la nacionalidad colombiana, es un "preso político" del gobierno de su homólogo Daniel Noboa y pidió el lunes en la red social X su liberación.

En medio de una guerra arancelaria, los países vecinos atraviesan una de sus peores crisis diplomáticas. Noboa denuncia una gestión deficiente de Colombia para combatir a la guerrilla y al crimen organizado en la frontera común.

La tensión bilateral también escaló con recientes reclamos de Colombia por una bomba hallada en su territorio tras un bombardeo militar con apoyo de Estados Unidos en el lado ecuatoriano de la frontera.

Ecuador toma "decisiones para hacer ver" la "protesta enérgica" que plantea a Colombia por "los términos en los que se refiere el presidente Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado ecuatoriano", manifestó este miércoles Sommerfeld.

La ministra consideró que "hay una provocación (hacia Ecuador) porque de la nada salen este tipo de mensajes" por parte de Petro.

"Hemos tratado de mantener una vecindad cordial", añadió. Pero "eso no quita la responsabilidad que tiene el Ecuador de exigir" que Colombia atienda temas de seguridad y control fronterizo.