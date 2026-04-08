Acciones de Volaris y Aeroméxico encabezan el alza de la BMV

Los títulos de las aerolíneas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) encabezan el incremento en la jornada de este miércoles, impulsadas por reportes de tráfico positivos y un alivio general en el sector aéreo tras la caída en los precios del petróleo.

Las acciones de Volaris, la aerolínea mexicana de bajo costo, es la que más sube con 10.03% y se venden en 13.49 pesos por unidad, su mayor incremento desde 19 de diciembre del año pasado, cuando escaló14.10 por ciento.

Aeroméxico, la aerolínea bandera de México, avanza 8.81% y cotizan en 27.8 pesos por acción, con lo que estaría anotando su mayor alza desde que entró a bolsa, es decir, 7 de noviembre de 2025.

Por el contrario, los papeles de las aerolíneas presentan fuertes caías en lo que va del presente año, con 30.50% para Aeroméxico y de 15.14% para Volaris.

El sector aéreo en su conjunto experimenta un alivio tras semanas de presión por el conflicto en Oriente Medio, lo que ha permitido que los inversionistas retomen posiciones en estas emisoras en la BMV.

El anuncio de un posible alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó una caída en los precios internacionales del crudo, reduciendo la presión sobre los costos de combustible de aviación.

Además, se ven favorecidas por la fuerte demanda de viajes durante la temporada de primavera, permitiendo mantener niveles de reserva elevados.