Meta presenta Muse Spark, primer modelo de IA de su equipo de superinteligencia

Meta ⁠Platforms presentó este miércoles Muse Spark, el primer modelo ⁠de inteligencia artificial creado por un equipo que reunió el año pasado tras una costosa guerra por el ⁠talento y una profunda reestructuración interna ⁠para ponerse al nivel de sus rivales en la carrera por la IA.

Los gigantes tecnológicos estadounidenses se han visto presionados para demostrar que sus enormes inversiones en IA darán sus frutos.

Hay mucho en juego para Meta, especialmente después de que el año pasado ingresó al presidente ejecutivo de Scale AI, Alex Wang, en una adquisición de la firma por 14,300 millones de dólares, y ofreció a algunos ingenieros paquetes salariales de cientos de millones de dólares para formar un nuevo equipo de superinteligencia.

Muse Spark es el primero de una nueva serie de modelos de ese equipo, que busca crear máquinas capaces de superar en inteligencia a los humanos.

Inicialmente estará disponible solo en la poco utilizada aplicación y el sitio web ⁠de Meta AI, y en ⁠las próximas semanas sustituirá a ⁠los modelos Llama existentes que alimentan los chatbots de WhatsApp, Instagram, ⁠Facebook y la colección de gafas inteligentes de Meta.

"Este modelo inicial es pequeño y rápido por diseño, pero lo suficientemente capaz como para razonar sobre cuestiones complejas en ciencia, matemáticas y salud. Es una base potente, y la próxima generación ya está en desarrollo", dijo la compañía en ⁠una publicación en un blog.