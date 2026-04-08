Tu pensión del IMSS: lo que nadie te explicó; Ley 97: tu ahorro, tu responsabilidad (Parte 3 de 4)

En las dos entregas anteriores hablamos de cómo funciona la Ley 73, cómo se calcula tu pensión y qué derechos tienen tus beneficiarios. Ahora es turno de la Ley 97, que opera con una lógica completamente distinta: lo que recibes al jubilarte depende de la cantidad de dinero que tengas acumulada en tu afore y eso, en buena medida, depende de ti.

¿Cómo se acumula el ahorro?

Mientras tienes trabajo formal y cotizas al IMSS, tu patrón deposita aportaciones en tu cuenta individual en la afore. Tú contribuyes con 1.125% de tu salario base de cotización (el patrón te lo descuenta y lo entrega a tu afore). Él aporta una cantidad mucho mayor y el gobierno federal agrega una cuota social que varía según el nivel de ingreso.

Antes de la reforma de 2020, el total de las tres partes (la tuya, el patrón y el gobierno) sumaba apenas 6.5% del salario. Eso es muy poco y no alcanza para tener una pensión adecuada: las estimaciones apuntaban a que el trabajador promedio recibiría menos de 30% de su último sueldo.

La reforma corrigió parte del problema para las generaciones futuras y aumentó, de manera progresiva, las aportaciones patronales. Para 2030, el total que se aporta a las afores llegará a cerca de 15% del salario. Eso ayudará a lograr pensiones significativamente mejores para quienes todavía tienen muchos años de vida laboral por delante.

¿Cómo se invierte el dinero que llega a tu afore?

El dinero está invertido en portafolios llamados Siefores (Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro), que están diseñadas por grupos de edad, según tu año de nacimiento. Ese portafolio es más agresivo para los jóvenes, pero se va haciendo más conservador a medida que se acerca la edad de retiro. Este ajuste es automático: no necesitas hacer nada, ni saber sobre inversiones.

La composición de cada portafolio está sujeta a reglas muy claras, al cumplimiento de parámetros de control de riesgos y a una supervisión muy cercana por parte de la Consar.

Tu responsabilidad con tu propio retiro

Aquí hay algo que mucha gente no entiende bien hasta que es muy tarde: con las aportaciones obligatorias nada más, la pensión puede quedarse muy corta. Eso aún suponiendo que la gente cotiza con su salario real, durante toda su vida laboral.

Pero la realidad de mucha gente es otra. Muchas personas saltan del sector formal al informal y pierden años de aportaciones. Otras trabajan en un sector semi-formal: muchas empresas registran a sus empleados con menos de lo que realmente ganan.

Lo que debes entender es que tu pensión, lo que recibirás, va a depender completamente de la cantidad de dinero que tengas acumulada en tu cuenta individual.

Por eso es importante revisar que estés registrado correctamente, que tu patrón haga las aportaciones que corresponden y que estés en una buena administradora, porque no todas son iguales.

Independientemente de eso, si quieres tener una buena pensión, muy seguramente tendrás que hacer aportaciones voluntarias. No hay de otra. Lo bueno es que realizarlas es muy fácil y se puede automatizar, a través de una domiciliación a tu cuenta de nómina. Adicionalmente, se pueden hacer en la app de tu afore o incluso, desde montos pequeños, en tiendas de conveniencia.

Hacer aportaciones voluntarias te da otro beneficio importante: son deducibles de impuestos hasta 10% del ingreso acumulable anual, con un máximo de 5 UMAs anuales (para 2026 equivale a 213,973.20 pesos).

¿Cómo saber cuánto necesitas ahorrar?

Lo primero es saber dónde estás parado. Revisa el estado de cuenta cuatrimestral de tu afore. Muestra el saldo acumulado, las semanas reconocidas y el rendimiento que ha generado.

La gente no lo sabe, pero muchas afores ofrecen también herramientas de proyección: con tu salario actual y tu saldo acumulado, te dan una buena idea de la pensión que alcanzarías y de cuánto tendrías que aportar cada mes para mejorarla. Solicita este servicio.

Antes de terminar, hay otro factor importante que no quiero dejar de mencionar, porque incide directamente en tu pensión: la afore en la que estás. Los servicios, comisiones y rendimientos varían significativamente entre administradoras. Esa diferencia, aunque pueda parecer pequeña hoy, a lo largo de los años se puede convertir en cientos de miles de pesos más o menos al momento de tu retiro.

La Consar publica un comparativo de rendimiento neto a largo plazo (rendimientos ya quitando la comisión), que te puede ayudar a elegir la adecuada.

En la cuarta y última parte describiré cómo se convierte ese ahorro en pensión, las tres modalidades disponibles y los derechos de tus beneficiarios bajo la Ley 97.