El Banco Mundial prevé que Latinoamérica y el Caribe crezcan un 2.1% en 2026 y un 2.4% en 2027, tres décimas menos y sin cambios respecto de 2025, respectivamente, según se desprende de la última edición del 'Panorama Económico de América Latina y el Caribe' publicada este miércoles.

"Las perspectivas moderadas reflejan un entorno macroeconómico desafiante en el que los elevados costes de endeudamiento, la débil demanda externa y las presiones inflacionarias derivadas de la incertidumbre geopolítica frenan la inversión privada y la creación de empleo", ha explicado el organismo.

En este sentido, el documento ha destacado que el gasto de los consumidores continúa solo empujando el PIB de manera "modesta" y que la inversión sigue siendo "débil" debido a la cautela de las empresas.

Así, se anticipa que los tipos de interés continúen altos a nivel mundial y que las principales economías, incluida China, se desaceleren. De fondo, asoman las tensiones comerciales y geopolíticas, con la guerra de Irán a la cabeza.

El Banco Mundial cree que estos factores presionan sobre la inflación y los costes energéticos, lo que alejaría una potencial flexibilización monetaria por parte de los bancos centrales. Igualmente, dificultaría el perfil fiscal de los gobiernos, atenazados por la deuda.

"Los coeficientes de deuda pública, aunque estabilizados, siguen siendo elevados según los estándares históricos, y los altos pagos de intereses reducen el espacio para el gasto en infraestructura e inversión social, las áreas más críticas para el crecimiento a largo plazo", ha elaborado.

Entre los principales países de la zona, Brasil crecerá un 1.6% en 2026 y un 1.8% en 2027, al tiempo que Argentina hará lo propio con un 3.6% y un 3.7%, respectivamente. Después, México verá avanzar su PIB un 1.3% este ejercicio y un 1.7% el siguiente, mientras que en Colombia se expandirá un 2.2% y un 2.4%.

Impulso reformista

Por otro lado, el Banco Mundial considera que si la región aplica las "políticas adecuadas", puede reorientarse y aprovechar sus recursos naturales, su potencial energético y el impulso reformista para crear empleos de calidad y fomentar un crecimiento inclusivo.

En concreto, pide cerrar fomentar la educación, la formación técnica y el desarrollo gerencial; ampliar el acceso de las empresas a la financiación y fortalecer los marcos de insolvencia; profundizar la integración comercial; y fortalecer la capacidad institucional para diseñar políticas eficaces.

"América Latina y el Caribe cuenta con los activos, y la capacidad de reforma, para lograr mucho más. La ambición central debe ser clara: crear empleos de calidad que impulsen el crecimiento y eleven la productividad", ha resumido la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro.