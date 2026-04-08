Israel bombardea el Líbano tras dichos de Trump de que no forma parte del acuerdo de alto el fuego

Israel llevó a cabo sus ataques más intensos ⁠contra el Líbano desde que estalló el conflicto con Hezbolá el mes pasado, mientras que el grupo alineado con Irán suspendió sus ataques contra el norte de Israel ⁠y sus tropas en el marco de un alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos y Teherán.

Una serie de explosiones sacudió Beirut, mientras el ejército israelí afirmaba haber lanzado el mayor ataque coordinado de la guerra. Según informó, más de 100 centros de mando e instalaciones militares de Hezbolá fueron blanco de los ataques en la capital, el valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

Los ataques ⁠causaron la muerte de 112 personas y dejaron 837 heridos en todo ⁠el país, según informó el Ministerio de Sanidad del Líbano.

En Beirut, reporteros de Reuters vieron a personas en motocicletas recogiendo a heridos y transportándolos a los hospitales porque no había suficientes ambulancias para atenderlos a tiempo. Un grupo de bomberos trabajaba para extinguir las llamas en un estacionamiento después que un ataque dejara más de una docena de coches calcinados y destrozados.

El presidente del sindicato de médicos del Líbano, Elias Chlela, hizo un llamamiento para que "todos los médicos de todas las especialidades" se dirigieran a cualquier hospital al que pudieran acudir para ofrecer ayuda. Uno de los hospitales más grandes de Beirut indicó que necesitaba donaciones de todos los grupos sanguíneos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró durante la noche que el alto el fuego que suspende la guerra de seis semanas entre Estados Unidos e Israel contra Irán no se aplicaba al Líbano, y el ejército israelí afirmó que las operaciones contra Hezbolá en ese país continuarían.

Esa postura contradecía los comentarios del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, un intermediario clave en las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, quien había afirmado que la tregua incluiría al Líbano.

En un comunicado, Hezbolá condenó lo que calificó de "agresión bárbara" de Israel y afirmó que los ataques ponían de relieve su "derecho natural y legal a resistir la ocupación y responder a su agresión".

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a Estados Unidos e Israel de que daría una "respuesta que les haría arrepentirse" si no cesaban los ataques contra el Líbano.

Israel también había llevado a cabo ataques en todo el sur del Líbano a primera hora del día, incluyendo bombardeos de artillería y un ataque aéreo al amanecer contra un edificio cercano a un hospital que causó la muerte de cuatro personas, según informó la agencia estatal de noticias libanesa NNA.

Un ataque contra la ciudad sureña de Sidón causó la muerte de ocho personas y dejó 22 heridos, según informó el Ministerio de Sanidad libanés.

Otro ataque alcanzó el centro de Beirut a primera hora de la tarde, informó la NNA. El ejército israelí afirmó que había atacado a un comandante de Hezbolá en Beirut, sin dar más detalles.

Trump dice que el Líbano no forma parte del acuerdo de alto el fuego con Irán

El Líbano no forma parte del acuerdo de ⁠alto el fuego ⁠que Estados Unidos ha alcanzado con Irán "debido a Hezbolá", pero "se le prestará atención", dijo el presidente estadounidense Donald Trump a PBS News en una entrevista más temprano este miércoles.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con los continuos ataques de Israel, Trump respondió: "Esa es una escaramuza aparte", según comentó Liz ⁠Landers, del ⁠programa "News Hour" ⁠de PBS, en una publicación en ⁠X tras la entrevista.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había declarado anteriormente que el Líbano no formaba parte del acuerdo, ⁠según informó Axios.

"Una grave violación"

Hezbolá dejó de atacar objetivos israelíes a primera hora de este miércoles, informaron a Reuters tres fuentes libanesas cercanas al grupo. La última declaración pública del grupo sobre su actividad militar se publicó a las 22:00 GMT del martes, en la que afirmaba que había atacado a tropas israelíes dentro del Líbano el martes por la noche.

"Se informó a Hezbolá de que forma parte del alto el fuego, por lo que lo respetamos, pero Israel, como de costumbre, lo ha violado y ha cometido masacres por todo el Líbano", declaró a Reuters el veterano legislador de Hezbolá Ibrahim al-Moussawi.

Otro legislador de ⁠Hezbolá, Hassan Fadlallah, declaró a Reuters que los ataques israelíes constituían "una grave violación del alto el fuego" y que, de continuar, ⁠habría "repercusiones para todo el acuerdo".

El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que Beirut continuaría con sus ⁠esfuerzos para garantizar que el Líbano fuera incluido en cualquier acuerdo de paz regional duradero.

La mayoría de los ataques del miércoles se produjeron en zonas pobladas por civiles, informó el ejército israelí. Horas antes del ataque, la fuerza ⁠había emitido avisos para algunas zonas del sur de Beirut y del sur del Líbano.

No se emitió ningún aviso de este tipo para el centro de Beirut, que también fue alcanzado.

Tras los ataques, el portavoz militar israelí Avichay Adraee declaró en X que Hezbolá se había trasladado desde su tradicional bastión chiíta en el barrio de Dahiyeh, al sur de Beirut, a zonas de la ciudad con mezcla religiosa, incluido el norte.

Dirigiéndose a Hezbolá, afirmó que el ejército israelí "los perseguirá y actuará con gran fuerza contra ustedes dondequiera que estén".

Más de 1,500 personas han perdido la vida en la campaña aérea y terrestre de Israel en todo el Líbano, entre ellas más de 130 niños y más de 100 mujeres, desde el 2 de marzo, cuando Hezbolá comenzó a lanzar cohetes contra Israel en solidaridad con Teherán.

Desde entonces, Israel ha emitido órdenes de evacuación que abarcan alrededor del 15% del territorio libanés, principalmente en el sur y en los suburbios al sur de Beirut. Más de 1.2 millones de personas han sido desplazadas, según las autoridades libanesas.

Israel también se ⁠ha comprometido a ocupar el sur del Líbano hasta el río Litani como parte de una "zona de seguridad" que, según afirma, tiene por objeto proteger a sus residentes del norte.

"Esperemos que se alcance un alto el fuego", dijo Ahmed Harm, un hombre de 54 años desplazado de los suburbios del sur de Beirut. "El Líbano ya no puede más. El país se está hundiendo económicamente, y todo se está derrumbando".